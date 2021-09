6 Deretan Game Console Alternatif dengan Kualitas Gahar di Tahun 2021

Selasa, 28 September 2021 | 13:08 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Game console adalah salah satu alat yang digunakan untuk memainkan sebuah video game. Game yang dijalankan lewat konsol bisa dihubungkan ke televisi serta pemain dapat berinteraksi dengan game lewat joystick (controller) yang memuat beberapa tombol serta kontrol ke arah untuk mengendalikan semua game di layar.

Untuk saat ini, konsol game terbaik masih diraih oleh Sony PlayStation 5 serta Microsoft Xbox. Tapi, bukan berarti merek lain tidak mempunyai spesifikasi yang bagus, ya. Nah, kalau kamu mau tahu lebih jelas tentang beberapa jenis game console alternatif yang punya kualitas terbaik, simak ulasannya berikut ini.

1. Nintendo Switch

Nintendo Switch adalah jenis game console hybrid yang dapat dimainkan secara handheld dan juga bisa dihubungkan ke TV. Yang paling terbaik dari konsol game ini, yaitu tool kit produksi Labo yang mengizinkan semua pengguna switch untuk bermain game dengan fitur VR (virtual reality) akan lebih hidup. Konsol game ini juga sudah dibekali permainan multi pemain secara online. Tidak hanya itu, Switch juga menjadi konsol yang sering mendapatkan edisi remastered untuk game lawas yang populer.

2. Nintendo Lite Switch

Nintendo Switch Lite merupakan konsol game yang cukup murah untuk versi Switch yang dirilis dengan terintegrasi joycon layar serta mempunyai banyak pilihan warna. Versi ini sudah dibekali untuk menjalankan game-game jenis RPG atau online multiplayer. Konsol game ini memiliki 2 versi, yakni Nintendo Switch Lite dan Switch reguler. Perbedaan dari Switch reguler, yakni versi Lite tidak didukung untuk semua game serta agak sulit untuk dihubungkan ke televisi.

3. Sony PS4 Slim

Sony PlayStation 4 Slim adalah konsol game alternatif yang dirilis dengan harga terjangkau. Walau harga murah, tapi perangkat masih dapat memainkan jenis game eksklusif PS4. Keterbatasan dari konsol gametidak didukung resolusi 4K, melainkan hanya menghasilkan resolusi 1080p 30FPS.

4. Nintendo Wii

Nintendo Wii dirilis pada 2006 silam, konsol game ini langsung mencuri perhatian banyak orang karena adanya game Dance Just. Ini merupakan salah satu konsol game terbaik dari Nintendo yang menjadi cikal bakal game dengan mengendalikannya dari jarak jauh. Yang menjadi perhatian utama dari konsol ini merupakan inovasi controller yang dapat menangkap gerak tubuh si pengguna. Walau sudah lebih 14 tahun berlalu, nyatanya konsol game ini masih merilis game terbaru, yakni Dance Just 2020.

5. Xbox One X

Bisa dikatakan, Xbox One X merupakan game konsol yang luar biasa serta menjadi game terbaik dalam hal performa. Apalagi kinerja sudah didukung resolusi 4K dan 60 fps. Xbox One bahkan memberikan layanan Xbox Pass Game, yakni perpustakaan game dengan layanan bulanan. Dimainkan secara streaming, pemain dapat langsung mengunduh game yang ingin dimainkan. Selain itu, keunggulan dari Xbox terletak pada fitur backward compatibility yang membuat pengguna dapat memainkan semua game-game lawas 360 Xbox.

6. Xbox One S

Xbox One S adalah versi upgrade dari Xbox One sebelumnya yang dinilai sebagai sebagai produk dengan platform yang cukup berat, kurang bertenaga dan besar. Xbox One S kini hadir dengan teknologi dan fitur yang meningkat deras, seperti sudah dibekali 4K dan VR. Perangkatnya juga sudah dibekali RAM 12GB GDDR5 yang powerful. Harganya sudah termasuk dalam konsol game murah. Tapi, sayangnya, Xbox selalu mempunyai satu kelemahan, yaitu tidak ada gameekslusif yang ditawarkannya.

Itulah beberapa konsol game terbaik alternatif yang dapat kamu jadikan pilihan sebelum meminang konsol game idaman. Dalam beberapa konsol game, Nintendo Switch terlihat cukup canggih karena sudah hybrid. Tapi kalau kamu mempunyai budget minim, maka dapat mempertimbangkan versi konsol game murah, contohnya seperti PS4 Slim, Switch Lite, atau Xbox One.

