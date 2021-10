Facebook Minta Maaf atas Tumbangnya Whatsapp dan Instagram

Senin, 4 Oktober 2021 | 23:39 WIB

Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Melalui akun Twitter resminya, Facebook meminta maaf atas tidak dapat diaksesnya tiga aplikasi media sosial (medsos) yang semuanya dimiliki oleh Facebook, yakni Facebook itu sendiri, Instagram, dan WhatsApp. Facebook saat ini sedang bekerja keras agar ketiga aplikasi populer tersebut dapat berfungsi kembali.

"We're aware that some people are having trouble accesing our apps and product. We're working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience," tulis akun Twitter @Facebook yang dikutip pada Senin (4/10/2021) malam.

"Kami menyadari bahwa beberapa orang mengalami kesulitan mengakses aplikasi dan produk kami. Kami sedang berupaya agar semuanya kembali normal secepat mungkin, dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini."

Diberitakan, tiga aplikasi media sosial (medsos) yang semuanya dimiliki oleh Facebook, yakni Facebook itu sendiri, Instagram, dan WhatsApp, tiba-tiba berhenti dan tidak bisa diakses. Produk lain yang juga dijalankan dengan infrastruktur yang sama, seperti Facebook Workplace, juga berhenti berfungsi.

Dikutip dari The Independent, Senin (4/10/2021) pukul 23.10 WIB, pengunjung situs Facebook hanya melihat halaman kesalahan atau pesan bahwa browser mereka tidak dapat terhubung. Aplikasi WhatsApp dan Instagram terus berfungsi, tetapi tidak menampilkan konten baru, termasuk pesan yang dikirim atau diterima selama terjadi masalah.

Pemadaman Facebook relatif jarang terjadi, tetapi dampaknya besar, paling tidak karena memengaruhi tiga aplikasi terbesar di dunia.

Pihak Facebook tidak pernah memberitahu secara terperinci tentang penyebab masalah apa pun dan cenderung tidak menjelaskan apa yang sedang terjadi, bahkan setelah masalah tersebut diperbaiki. Pada 2019, misalnya, Facebook mengalami pemadaman terbesar dalam beberapa tahun - dan hanya mengatakan bahwa itu telah "memicu masalah" selama "operasi pemeliharaan rutin".

Leon, warga pengguna aplikasi WhatsApp di Depok mengatakan, pesan terakhir yang dia terima sekitar 22.30 WIB. Setelah hampir 1 jam kemudian, dia tetap bisa mengirim pesan dan tidak menerima pesan di WhatsApp.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com