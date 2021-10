Traveloka Raih IDC Future Enterprise Awards di Indonesia dan Singapura

Kamis, 7 Oktober 2021 | 22:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Traveloka, lifestyle superapp di Asia Tenggara, mendapatkan pengakuan untuk keunggulannya dalam sektor transformasi digital dari penyedia global utama intelijen pasar, layanan konsultasi, dan acara, International Data Corporation (IDC), melalui ajang penghargaan tahunan IDC Future Enterprise Awards.

Di tahun kelima ini, IDC Future Enterprise Awards memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang dapat bertahan dan melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi di era yang penuh tantangan serta disrupsi akibat pandemi Covid-19.

Tahun ini, Traveloka memperoleh penghargaan Best in Future of Connectedness di Indonesia atas kemampuan perusahaan dalam menelaah kembali bagaimana cara karyawan, infrastruktur, dan juga proses operasional saling terhubung guna menghasilkan proses transfer data yang lancar serta mendorong kesuksesan dari sisi bisnis.

Selain itu, Traveloka juga memperoleh penghargaan Best in Future of Intelligence di Singapura atas langkah yang diambil Traveloka dalam menggunakan analitik data untuk mengembangkan dan memberikan saran-saran yang bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan di seluruh lini bisnis.

"Penghargaan dari IDC Future Enterprise Awards merupakan bukti nyata atas kemampuan Traveloka dalam memanfaatkan teknologi digital dan analitik data untuk menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik maupun meningkatkan efisiensi operasional bisnis kami," ujar CTO Traveloka, Ray Frederick, dalam keterangan persnya, Kamis (7/10/2021).

"Kami memanfaatkan teknologi untuk tetap gesit dalam merespon perubahan tren dan perilaku konsumen yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Mulai dari mempromosikan penerapan pengambilan keputusan berbasis data hingga memastikan bahwa jaringan infrastruktur kami dapat meningkatkan keterhubungan, kolaborasi, hingga keamanan," imbuhnya.

AVP IDC Asia Pasifik yang juga merupakan salah satu juri untuk penghargaan ini, Dr Chris Marshall mengatakan, Traveloka unggul untuk berbagai inisiatif terkait enterprise intelligence.

"Hal ini menggarisbawahi kemampuan Traveloka untuk mempelajari data baru serta memadukan data tersebut hingga menjadi informasi bermanfaat guna menciptakan ekosistem bisnis yang konkret dan menguntungkan," kata Chris.

Associate Market Analyst di IDC Indonesia, Gina Idonea, menambahkan, mengingat saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia terus beradaptasi dan bertahan untuk menghadapi era normal berikutnya, Traveloka senantiasa melakukan beragam inisiatif terkait transformasi digital (DX).

"Inisiatif terkini ini memperkuat posisi dan kesiapan Traveloka dalam menghadapi pertumbuhan yang pesat serta menjajaki peluang bisnis baru dengan infrastruktur jaringan yang selalu aktif dan aman di kantor pusat barunya, Traveloka

Campus,” ungkap Gina.

Pemenang IDC Future Enterprise Awards 2021 dipilih berdasarkan kesuksesan mereka dalam menerapkan inisiatif digital yang dapat memenuhi kebutuhan dan permintaan baru dari konsumen, pengembangan kemampuan baru, pembuatan infrastruktur baru yang penting, dan juga pencarian ekosistem industri baru. Traveloka terpilih dari 1.000 perusahan yang dinominasikan untuk wilayah Asia Pasifik.

Sebagai pemenang penghargaan di Indonesia dan Singapura, Traveloka akan menjadi finalis beserta Bandara Internasional Changi, Bank DBS, Bank Standard Chartered dan pemenang lainnya untuk penghargaan regional yang akan diumumkan dalam ajang DX Summit pada 27 Oktober 2021 mendatang.

