D2C Gaming Store Komitmen Berikan Pelayanan yang Aman

Senin, 11 Oktober 2021 | 11:19 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Meningkatnya pemain game di Indonesia membuat bisnis top up game online semakin menjamur. Sayangnya, masih banyak gamers yang menjadi korban penipuan yang dilakukan layanan top up game abal-abal. Hal tersebut sangat merugikan komunitas gamers serta industri yang terlibat. Imbas bagi gamers sendiri dapat membuat akun terkena banned atau hasil top up yang dilakukan secara ilegal dapat berkurang bahkan minus.

Tentu saja penyedia jasa top up terpercaya juga terkena dampak dari toko abal-abal ini. Berangkat dari keresahan tersebut, D2C (Dex Digital Crownixindo) di bawah PT Emvipix Digital Kreatif memberikan layanan top up games yang berkomitmen untuk mendukung ekosistem game onlinedengan membuka layanan terpercaya, aman dan terjangkau.

"Sejak 2014 kami masuk industri gaming, setiap tahunnya kami terus meningkatkan pelayanan kami untuk para komunitas gamer dan memiliki visi untuk membangun ekosistem gamer dari penyedia jasa top up, media informasi, serta berkolaborasi dengan content creator game lainnya," ujar perwakilan PT Emvipix Indonesia Ivan Hartanto, Senin (11/10/2021).

Ivan sendiri pernah memiliki pengalaman pahit yang disebabkan oleh banyaknya penyedia layanan top up ilegal. Dampaknya, D2C Gaming Store kesulitan mendapatkan kepercayaan dari konsumen yang merasa trauma karena tertipu layanan top up abal-abal.

"Kami melihat banyak korban toko top up ilegal. D2C Gaming Store mengalami kesulitan mendapatkan kepercayaan pelanggan baru akibat dari efek trauma membeli di toko yang kurang memiliki kredibilitas yang baik," kata Ivan.

Konsistensi menjaga nama baik brandD2C Gaming Store sejak berdiri pada 2014, kini layanan ini telah dipercaya lebih dari 10 .000 pelanggan setiap bulan baik dari dalam maupun luar negeri. Dari tahun ke tahun, produk yang dilayani D2C Gaming Store pun terus bertambah mulai dari Genshin Impact, DOTA, CS:GO, Steam, Apex Legend, Arknights, PUBG, Wild Rift dan masih banyak lagi.

Saat ini akun Instagram @d2cgamingstore pun telah diikuti lebih dari 130.000 followers aktif. Guna memberi kepuasan pelanggan, D2C Gaming Store terus meningkatkan pelayanan profesional melalui Whatsapp customer service.

Ivan mengatakan, pelayanan melalui WhatsApp ini akan memastikan pelanggan dapat merasakan pelayanan real human dengan berinteraksi atau mengajukan pertanyaan pada admin profesional D2C. Selain itu, nilai kepuasan, kepercayaan dan kenyamanan pelanggan merupakan hal penting bagi D2C Gaming Store.



"Trust and happy customer adalah value yang selalu kami pegang di D2C Gaming Store dengan memberikan pelayanan customer oriented untuk menjaga kepuasan para pelanggan kami. Kami ingin membantu para gamer untuk mendapatkan pelayanan jasa top up game yang aman, terjangkau, dan terpercaya," imbuhnya.



D2C Gaming Store telah berkolaborasi lebih dari 10 content creator gim Genshin Impact dengan menampilkan bukti testimonial customer gaming terbanyak di media sosial Instagram. Selama beroperasi memenuhi kebutuhan topup game para konsumen tidak ditemukan satupun yang mengalami minus balance. Apabila terjadi minus balance, D2C akan bertanggung jawab karena memberikan 100% garansi.



Guna menarik pelanggan dan mempertahankan kesetiaan mereka, D2C Gaming Store secara rutin memberikan hadiah setiap bulan untuk para followers dan pelanggan.

Sumber: BeritaSatu.com