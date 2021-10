Tiga Ekonom Berbagi Hadiah Nobel Ekonomi 2021

Selasa, 12 Oktober 2021 | 09:02 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Stockholm, Beritasatu.com- Tiga ekonom telah memenangkan Hadiah Nobel Ekonomi 2021, atau secara resmi Penghargaan Sveriges Riksbank dalam Ilmu Ekonomi untuk mengenang Alfred Nobel pada Senin (11/10/2021).

Seperti dilaporkan Xinhua, Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia telah memutuskan untuk memberikan hadiah dengan satu setengah kepada David Card, "untuk kontribusi empirisnya terhadap ekonomi tenaga kerja," dan setengah hadiah lainnya bersama-sama kepada Joshua D. Angrist dan Guido W. Imbens, " untuk kontribusi metodologis dalam analisis hubungan kausal."

Dalam wawancara telepon di lokasi, Imbens mengaku terkejut dengan berita itu dan senang berbagi hadiah dengan dua pemenang lainnya.

“Para pemenang tahun ini telah memberi kami wawasan baru tentang pasar tenaga kerja dan menunjukkan kesimpulan tentang sebab dan akibat yang dapat ditarik dari eksperimen alami. Pendekatan mereka telah menyebar ke bidang lain dan merevolusi penelitian empiris," bunyi pernyataan yang dirilis oleh akademi.

Menggunakan eksperimen alami, Card telah menganalisis efek pasar tenaga kerja dari upah minimum, imigrasi dan pendidikan. Studi Card dari awal 1990-an menantang kebijaksanaan konvensional, yang mengarah ke analisis baru dan wawasan tambahan.

"Hasilnya menunjukkan, antara lain, bahwa kenaikan upah minimum tidak serta merta membuat lapangan kerja berkurang," kata pernyataan Akademi.

Data dari eksperimen alami sulit untuk ditafsirkan. Tetapi pada pertengahan 1990-an, Angrist dan Imbens memecahkan masalah metodologis tersebut. Menurut pernyataan tersebut, hal itumenunjukkan bagaimana kesimpulan yang tepat tentang sebab dan akibat dapat ditarik dari eksperimen alami.

"Studi Card tentang pertanyaan inti untuk masyarakat dan kontribusi metodologis Angrist dan Imbens telah menunjukkan bahwa eksperimen alami adalah sumber pengetahuan yang kaya. Penelitian mereka telah secara substansial meningkatkan kemampuan kita untuk menjawab pertanyaan kausal utama, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat," kata Peter Fredriksson, Ketua Economic Sciences Prize Committee.

Card yang lahir pada tahun 1956 di Guelph, Kanada, adalah Profesor Ekonomi Angkatan 1950 di University of California, Berkeley, AS. Angrist yang lahir pada tahun 1960 di Columbus, AS, adalah Profesor Ekonomi Ford di Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, AS. Sementara Imbens yang lahir pada tahun 1963 di Eindhoven, Belanda, adalah Profesor Ekonometrika Terapan dan Profesor Ekonomi di Universitas Stanford, AS.

Jumlah hadiah Nobel Ekonomi 2021 adalah 10 juta kronor Swedia (sekitar US$ 1,14 juta atau Rp 16,2 miliar), dengan setengahnya untuk Card dan setengahnya lagi untuk Angrist dan Imbens.

Sumber: BeritaSatu.com