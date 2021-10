Facebook Perkenalkan Fitur Kendali Baru untuk Pengguna Anak

Selasa, 12 Oktober 2021 | 14:30 WIB

California, Beritasatu.com- Facebook akan memperkenalkan beberapa fitur termasuk mendorong anak remaja untuk berhenti menggunakan aplikasi berbagi foto Instagram. Seperti dilaporkan AP, Senin (11/10/2021), fitur kendali ini diluncurkan setelah kesaksian memberatkan bahwa platformnya membahayakan anak-anak.

Fitur akan memperingatkan remaja jika mereka berulang kali melihat konten yang sama yang tidak kondusif untuk perkembangan mereka.

Facebook yang berbasis di Menlo Park, California ini juga berencana untuk memperkenalkan kontrol baru untuk orang dewasa remaja secara opsional sehingga orang tua atau wali dapat mengawasi apa yang dilakukan remaja mereka secara daring.

Inisiatif tersebut muncul setelah Facebook mengumumkan akhir bulan lalu bahwa mereka menghentikan sementara proyek Instagram for Kids. Tetapi para kritikus mengatakan rencana tersebut kurang detail dan mereka skeptis bahwa fitur baru akan efektif.

Kontrol baru digariskan pada Minggu (10/10/2021) oleh Nick Clegg, wakil presiden Facebook untuk urusan global, yang membuat putaran di berbagai acara berita hari Minggu termasuk "State of the Union" CNN dan "This Week with George Stephanopoulos" ABC.

Clegg dicecar tentang penggunaan algoritma Facebook serta perannya dalam menyebarkan informasi yang salah yang berbahaya menjelang kerusuhan Capitol 6 Januari.

“Kami terus mengulangi untuk meningkatkan produk. Kita tidak bisa, dengan lambaian tongkat ajaib, membuat hidup semua orang sempurna. Yang bisa kami lakukan adalah meningkatkan produk kami, sehingga produk kami aman dan menyenangkan untuk digunakan,” kata Clegg kepada Dana Bash di “State of the Union” Minggu.

Clegg mengatakan bahwa Facebook telah menginvestasikan US$ 13 miliar selama beberapa tahun terakhir untuk memastikan platform tetap aman dan perusahaan memiliki 40.000 orang yang menangani masalah itu.

Pada saat yang sama, Clegg juga mengatakan Facebook telah melakukan yang terbaik untuk menjauhkan konten berbahaya dari platformnya. Dia mengaku terbuka untuk lebih banyak regulasi dan pengawasan.

Kesibukan wawancara terjadi setelah pelapor Frances Haugen, mantan ilmuwan data di Facebook, pergi ke Kongres pekan lalu untuk menuduh platform media sosial gagal membuat perubahan pada Instagram. Penelitian internal menunjukkan bahaya nyata bagi beberapa remaja dan tidak jujur dalam penggunaannya. perjuangan publik melawan ujaran kebencian dan misinformasi.

Tuduhan Haugen didukung oleh puluhan ribu halaman dokumen penelitian internal yang diam-diam dia ssalin sebelum meninggalkan pekerjaannya di unit integritas sipil perusahaan.

