Dapat Pendanaan US$ 7 Juta, Evrynet Angkat 3 Dewan Penasihat

Senin, 25 Oktober 2021 | 21:34 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Evrynet, platform layanan keuangan cerdas yang menyediakan infrastruktur bagi pengembang dan bisnis untuk membangun aplikasi keuangan terdesentralisasi terpusat (CeDeFi) memperkenalkan tiga anggota dewan penasihat baru untuk memperkuat kehadirannya di dunia CeDeFi.

Perluasan dewan penasihat terjadi tak lama setelah Evrynet berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar US$7 juta yang berasal dari sejumlah institusi swasta. Adapun investor terkemuka dalam putaran pendanaan termasuk Signum Capital, PetRock Capital, Elliptic Ventures, dan lainnya.

"Pendanaan tersebut, akan membantu tim Evrynet dalam mengembangkan aplikasi DeFi yang ditujukan untuk investor institusi. Keuangan terdesentralisasi telah menarik perhatian pemain institusional, dan Evrynet ingin memberikan layanan DeFi yang memadai kepada investor melalui aplikasi Evry.Finance. Ini akan menampilkan solusi pertukaran, kumpulan likuiditas dan staking," kata manajemen Evrynet dalam siaran persnya, Senin (25/10/2021).

Adapun anggota dewan penasihat yang ditunjuk oleh Evrynet adalah Loi Luu, yang merupakan CEO dan salah satu pendiri Kyber Network, protokol likuiditas on-chain yang mendukung beberapa aplikasi terdesentralisasi, atau DApps.

Luu telah menciptakan penganalisis keamanan sumber terbuka, Oyente, yang berfokus pada blockchain Ethereum dan kontrak pintarnya. Luu juga merancang protokol sharding pertama untuk blockchain publik, yang mengilhami penciptaan Zilliqa.

Pendiri Stellar Development Foundation, David Mazieres adalah penasihat kedua untuk Evrynet. Mazieres adalah profesor ilmu komputer di Stanford, di mana ia mempelopori Secure Computer Systems Research Group.

Selain itu, Mazieres juga memimpin Center for Blockchain Research and the Future of Digital Currency Initiative. Melalui penelitian penting yang berfokus pada sistem operasi dan sistem terdistribusi serta keamanannya, keahlian Mazieres diperlukan untuk pengembangan Evrynet dan Whitepaper Evry akan membantu proyek di masa depan.

Penasihat Evrynet ketiga adalah Robert Townsend, profesor ekonomi terkenal di MIT dan konsultan untuk Federal Reserve Bank of Chicago dan Bank Dunia.

Townsend telah berkontribusi pada buku putih dan tokenomik Evry. Pengetahuan dan keahliannya mengenai ekonomi dan keuangan dapat membantu membuka banyak pintu baru untuk inisiatif Evrynet.

"Kami senang Loi Luu, David Mazieres, dan Profesor Robert Townsend bergabung sebagai penasihat proyek kami. Kami telah bekerja sama dengan mereka di banyak proyek dan menantikan lebih banyak kolaborasi menarik di masa depan, beberapa di antaranya sudah dalam proses dan akan segera diumumkan," tulis manajemen Everynet.

Sumber: BeritaSatu.com