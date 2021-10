Terbukti, Ini Aplikasi Android yang Bisa Menghasilkan Uang

Jumat, 29 Oktober 2021 | 18:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia termasuk negara yang cukup tinggi persentase penggunaan smartphonenya. Sistem operasi smartphone yang cukup banyak digunakan di Tanah Air adalah Android. Kebanyakan pengguna memanfaatkannya untuk eksis di media sosial, tapi ada beberapa yang menggunakan aplikasi penghasil uang terbaik.

Jika memang Anda mau lebih jeli, maka sebenarnya ada banyak sekali yang bisa Anda lakukan dengan smartphone Anda tersebut. Salah satunya adalah dengan menghasilkan pundi-pundi uang dengan mudah dan cepat. Yang Anda butuhkan pun hanyalah kuota internet serta smartphonedengan memori besar.

Bahkan, jika Anda memiliki hobi bermain game menggunakan smartphone, maka hal ini pun Anda jadikan alat untuk mendapatkan uang. Lantas, bagaimana caranya? Berikut ini ada beberapa rekomendasi aplikasi yang bisa menghasilkan uang terbaik di Android yang dikutip dari kaltimtuntas.id.

Ada beberapa aplikasi yang bisa diunduh dan digunakan untuk mendapatkan uang. Aplikasi ini memang sudah terbukti mampu memberikan uang bagi para penggunanya. Lalu, apa saja aplikasi tersebut?

1. Cash Gift

Aplikasi Android yang bisa menghasilkan uang pertama adalah Cash Gift. Aplikasi Cash Gift ini mengklaim bahwa sudah pernah bisa mencairkan dana lebih dari Rp 13 miliar untuk jutaan penggunanya.

Ada banyak sekali kelebihan yang bisa Anda dapatkan dari aplikasi Cash Gift ini. Diantaranya adalah payout kecil sebesar 3 dolar AS. Selain itu, waktu pencairannya juga tergolong cepat. Hal ini dikarenakan dana bisa masuk ke rekening PayPal hanya dalam hitungan menit saja.

Aplikasi Cash Gift ini menggunakan sistem poin. Untuk seribu poin bisa ditukarkan dengan 1 dolar AS. Poin ini bisa Anda dapatkan dengan cara menonton iklan, menginstal aplikasi yang sudah ditentukan, serta mengerjakan pertanyaan yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut.

2. Grab Points

Untuk Anda yang memang tidak bisa mengunduh atau menginstal aplikasi karena keterbatasan memori pada handphone maka aplikasi Grab Points bisa menjadi alternatif.

Aplikasi yang bisa menghasilkan yang satu ini bisa membuat Anda tetap bisa mendapatkan poin hanya dengan cara menonton video dan mengisi survei saja. Cara lain yang bisa Anda lakukan untuk mendapatka rewards adalah dengan mengundang teman atau membagikan referral kepada orang lain.

Selain itu, pengguna juga bisa mendapatkan rewards dengan cara melakukan pendaftaran serta mencoba layanan situs tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pengguna juga bisa mendapatkan rewards 20 poin setiap menonton GrabTV Points selama 10 menit. Selain itu, Anda juga bisa mencoba pembayaran untuk suatu produk.

● Amazon Gift Card, dengan minimum pembayaran adalah 3 dolar AS.

● PayPal Cash dengan minimum pembayaran 5 dolar AS.

● Google Play Store dengan minimum payout 10 dolar AS.

● Dan masih banyak lagi pembayaran lain.

3. Cash for Apps

Penggunaan dari aplikasi Cash for Apps ini sangatlah sederhana. Untuk mendapatkan poin, maka Anda bisa melakukan download aplikasi, menginstal, dan memainkan fitur tertentu yang ada di dalam aplikasi. Setiap 300 poin yang bisa Anda kumpulkan, akan bisa ditukarkan dengan 1 dolar AS.

Nantinya, poin yang Anda dapatkan bisa Anda cairkan melalui beberapa metode pembayaran, seperti Google Play, iTunes, Amazon, Best Buy, dan lain sebagainya. Sayangnya, pembayaran pada aplikasi ini belum bisa dilakukan via PayPal.

Rata-rata poin yang bisa Anda dapatkan setiap berhasil menginstall aplikasi adalah 50 hingga 400 poin. Tergantung dari penawaran yang diberikan. Dengan jumlah tersebut, maka Anda pun bisa mendapatkan poin yang cukup banyak dalam waktu yang singkat.

4. AppKarma Reward & Gift Card

Aplikasi yang bisa menghasilkan uang selanjutnya adalah appKarma Reward & Gift Card. Aplikasi ini cukup populer di Indonesia. Ketika Anda sudah selesai menginstall aplikasinya, maka Anda pun hanya tinggal memilih penawaran yang sudah tersedia untuk bisa mendapatkan poin.

Penawaran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini.

● Menginstal dan memainkan aplikasi tertentu.

● Rutin membuka aplikasi yang sudah Anda download sebelumnya.

● Mengikuti Kuis Karma, yakni dengan menjawab beberapa pertanyaan dengan benar untuk bisa medapatkan uang.

● Mencapai achievement badges, yakni sebuah penghargaan yang bisa Anda dapatkan ketika sudah mencapaai target tertentu.

● Mengundang teman melalui kode referral yang dimiliki.

5. Google Opinion Rewards

Jika memang Anda tidak suka sesuatu yang ribet seperti halnya harus instal dan menggunakan sebuah aplikasi tertentu, maka Anda pun bisa mencoba aplikasi yang bisa menghasilkan uang dari Google Opinion Rewards.

Sesuai dengan namanya, maka Anda pun hanya perlu menuliskan opini atau review di kolom survei yang sudah disediakan oleh pihak Google. Disini, ada harus mengisinya dengan benar dan valid jika memang ingin mendaptkan poin.

Namun tenang saja, pertanyaan yang diajukan tidak begitu sulit untuk dijawab. Meskipun memang tugas yang diberikan relatif mudah, namun tidak setiap hari akan ada survei yang masuk. Bahkan, bisa jadi survei hanya aka muncul sepekan atau dua pekan sekali.

Saat ini Google Opinion Rewards sudah tersedia di Indonesia dan untuk setiap survei yang sukses dijawab, pengguna akan mendapatkan imbalan Rp 1.500. Nominal ini bisa diakumulasikan dan dapat dibelanjakan di Play Store Google untuk aplikasi, buku atau sewa film. Perlu diingat rewards dari aplikasi Google Opion Rewards berlaku selama setahun saja.

6. Showbox

Saat ini, sudah ada banyak sekali pengguna smartphone yang menginstal Showbox. Rata-rata, banyak pengguna yang sudah bisa menghasilkan uang sekitar 25 dolar AS atau sekitar Rp 355.000. Untuk mendapatkannya hanya perlu bermain gamesyang ada di aplikasi tersebut.

Nah, buat Anda yang memang hobi bermain games, maka Showbox bisa menjadi salah satu alternatif yang menghasilkan. Aplikasi ini memakai sistem poin, di mana untuk seribu poin yang terkumpul setara dengan 1 dolar AS.

Poin ini bisa Anda dapatkan dengan cara menonton video games, mencoba gim baru yang dirilis, hingga memenangkan kompetisi sebuah games. Rata-rata, Anda bisa mendapatkan 30 hingga 500 poin untuk setiap penawaran yang berhasil Anda lakukan. Poin ini bisa dicairkan ketika memang sudah terakumulasi mencapai minimal 5 dolar AS. Untuk Anda yang tidak memiliki rekening PayPal, maka bisa menukarkan poin dengan gift card.

Mendapatkan rewards atau bahkan uang dari aplikasi di ponsel bisa menjadi hal yang menyenangkan bukan?

