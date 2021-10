Perluas Pasar, Sony Umumkan PlayStation PC

Minggu, 31 Oktober 2021 | 13:48 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

California, Beritasatu.com - Sony PlayStation membentuk unit baru yang akan mengoperasikan segmen PC dengan nama PlayStation PC. Ini berarti semakin banyak gim-gim eksklusif PlayStation yang akan tersedia di PC.

Rabu lalu (27/10/2021), pengguna platform Steam menemukan bahwa penerbit gim-gim ekslusif Playstation di Steam telah berganti nama menjadi PlayStation PC LLC, dari sebelumnya PlayStation Mobile.

Diketahui dari Corporation Wiki, Sony Interactive Entertainment mendaftarkan nama PlayStation PC pada bulan April lalu melalui kantornya di California.

Meskipun sekilas nama itu hanya formalitas, tetapi hal ini mengindikasikan Sony serius menggarap pasar PC gamer.

Mengutip situs resmi PlayStation, jika Anda tidak memiliki PS4, Anda tetap bisa memainkan gim PlayStation. Anda hanya perlu akun PlayStation Network dan controller yang kompatibel.

Mulai tahun ini, Sony memang lebih serius menggarap pasar PC gamer. Portingan pertama tahun 2020 lalu adalah Horizon Zero Dawn lalu disusul dengan Days Gone yang dirilis di Steam Mei lalu. Ke depan, Uncharted 4: A Thief’s End dan Uncharted: The Lost Legacy akan dirilis untuk PC. God of War juga dipastikan rilis di PC pada Januari 2022. Sementrara, Sackboy: A Big Adventure mungkin akan muncul di Steam, karena namanya sudah masuk database Steam.

