Ujaran Kebencian Daring Naik 20% selama Pandemi Covid-19

London, Beritasatu.com- Ujaran kebencian daring di Inggris dan Amerika Serikat (AS) telah meningkat sebesar 20% sejak awal pandemi Covid-19. Seperti dilaporkan BBC, Senin (15/11/2021). Badan amal pemuda Ditch the Label melakukan penelitian antara 2019 dan pertengahan 2021 yang menganalisis 263 juta percakapan di Inggris dan AS.

Ditemukan 50,1 juta diskusi tentang, atau contoh, ujaran kebencian rasis pada waktu itu. Laporan tersebut menemukan bahwa percakapan ini melonjak di sekitar peristiwa berita besar.

Laporan termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi pada Maret 2020, protes Black Lives Matter pada Juni 2020, dan pembunuhan Sarah Everard pada Maret 2021.

Singkirkan Label bekerja dengan organisasi Brandwatch pada laporan, yang memberikan statistik.

CEO Ditch the Label Liam Hackett mengatakan kepada Radio 1 Newsbeat bahwa badan amal itu "dibanjiri" oleh peningkatan insiden ujaran kebencian dan pelecehan daring yang "semakin ekstrem" selama pandemi Covid-19.

Yang paling ekstrem termasuk ancaman pembunuhan, dan seorang wanita mengalami pelecehan yang meluas ke kehidupan nyata ketika orang-orang muncul di rumah mereka dan mengambil foto anak-anaknya melalui jendela.

Liam mengatakan fakta bahwa, untuk sebagian besar pandemi, orang-orang terjebak di dalam rumah dalam karantina wilaya pasti memengaruhi kenaikan.

"Kami sudah tahu dari penelitian bahwa orang yang mem-bully dan troll benar-benar mungkin memiliki kesehatan mental yang rendah, mereka mungkin mengalami trauma, mereka mungkin berada dalam rumah tangga yang kasar, mereka mungkin menjadi sasaran dan mem-bully diri mereka sendiri," katanya.

Liam mengatakan kebosanan dan perasaan bahwa orang tidak "memiliki kendali atas hidup mereka" menyebabkan "badai sempurna" untuk penyalahgunaan daring.

"Kemudian Anda mencampuradukkan bahwa orang-orang memiliki waktu sekali pakai yang tinggi, mereka bosan. Mereka merasa seperti tidak memiliki kendali atas hidup mereka, itu menjadi badai yang sempurna,” tambahnya.

Pada Februari 2021, Phoebe Jameson yang berusia 19 tahun dari Bristol, mengatakan kepada Newsbeat bahwa dia menghadapi pelecehan daring setiap hari selama tahun 2020.

"Ini terus terjadi sepanjang tahun 2020. Sampai pada titik di mana sejak Juli, saya tidak memiliki istirahat seminggu dari pelecehan daring apa pun. Dalam beberapa bulan terakhir ini, setiap hari, akan ada sesuatu atau beberapa insiden atau beberapa komentar,” tambahnya.

Ditch the Label telah terlibat dalam undang-undang keamanan daring yang diusulkan pemerintah, yang sebagian di antaranya adalah secara hukum mewajibkan jejaring sosial untuk memiliki kewajiban merawat penggunanya - sesuatu yang dikatakan Liam adalah "langkah ke arah yang benar."

Tetapi Liam juga menginginkan pendidikan yang lebih baik untuk orang-orang yang sangat muda, dan untuk itu dimulai sejak dini, untuk memahami dampak penyalahgunaan dan bahaya radikalisasi daring- yang lebih mungkin terjadi di forum yang lebih kecil daripada di suatu tempat seperti Twitter atau Instagram.

“Ada peran besar untuk pendidikan, tetapi kemudian ada juga upaya sosial yang besar untuk benar-benar berkampanye untuk perubahan dan menentang normalisasi ini karena itu tidak baik. Dan itu memiliki konsekuensi yang sangat menghancurkan pada orang-orang,” tambah Liam.

Liam mengatakan masih terlalu dini untuk menghasilkan data tentang apakah tingkat ujaran kebencian daring telah menurun di Inggris sejak penguncian berakhir dan kehidupan kembali ke sesuatu yang menyerupai "normal", tetapi dari apa yang dilihat oleh Ditch the Label, dia yakin insiden akan tetap terjadi tingkat tinggi yang sama.

“Kalau melihat kesehatan mental bangsa ini masih menurun.Ada tekanan baru yang orang-orang perjuangkan dan ini adalah salah satu outlet yang digunakan beberapa orang jadi tidak, saya tidak berpikir itu akan turun,” ujarnya.

