Link Net Dukung Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi Jabar

Jakarta, Beritasatu.com – Setelah memberikan dukungan dalam kegiatan vaksinasi Covid-19 dosis pertama kepada Pemerintah Kota Bandung, PT Link Net Tbk dengan brand First Media bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung serta Dinas Kesehatan Kota Bandung kembali menggelar vaksinasi untuk dosis kedua, pada 9-10 November 2201 di Taman Dewi Sartika, Balai Kota Bandung, Jawa Barat.

Vaksinasi masal ini merupakan dukungan First Media terhadap kesehatan masyarakat di masa pandemi sekaligus dalam rangka mendukung program percepatan vaksinasi Covid-19 Pemerintah Kota Bandung. Dari kegiatan vaksinasi dosis pertama, total vaksin telah diterima oleh 1.169 orang. Sementara total penerimaan vaksinasi dosis kedua mencapai 967 orang.

Kegiatan vaksinasi dosis kedua ditinjau langsung oleh Wali Kota Bandung Oded M. Danial dan diselenggarakan bersamaan serah terima Corporate Social Responsibility (CSR) layanan internet broadband dan WiFi gratis dari PT Link Net Tbk kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, turut disaksikan perwakilan First Media Business Unit 3 (West Java). Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung Oded M. Danial menyampaikan apresiasinya kepada PT Link Net Tbk atas kontribusi yang telah diberikan sejak kehadirannya di Kota Bandung.

Director of Residential Sales PT Link Net Tbk Sutrisno Budidharma mengatakan bahwa setiap program dan kegiatan yang First Media hadirkan adalah bagian dari upaya dan komitmen PT Link Net Tbk, untuk memperkuat hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat di mana pun First Media beroperasi.

“Upaya yang kami lakukan, diharapkan meningkatkan atau membuka peluang kolaborasi serta sinergi antara Link Net dengan pemerintah, dan berbagai kalangan. Selain itu, hal ini bertujuan mempererat hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terlibat dalam operasional bisnis kami," kata Sutrisno dalam keterangan tertulisnya Selasa (23/11/2021).

Kehadiran fasilitas WiFi gratis di Kota Bandung telah dimulai sejak tahun 2014, hingga kini fasilitas tersebut sudah bisa diakses di 500 titik, yang ditempatkan di area-area fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti balai RW/RT, taman RW dan tematik, serta tempat ibadah. Selain itu, Link Net juga memfasilitasi channel Balai Kota Bandung yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya.

Link Net juga membantu pelaku UMKM di Kota Bandung melalui program “DUIT” atau Dana Usaha dan Internet Tanpa Batas. Program ini dikolaborasikan dengan Nobu Bank dan telah diluncurkan pada Maret 2021 lalu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Yayan A. Brilyana menjelaskan, untuk bisa mendapatkan WiFi gratis, aksesnya wajib menggunakan password guna mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. "Kami berharap fasilitas ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh siapa pun yang menggunakannya, khususnya yang terkait untuk kepentingan atau pengembangan sektor ekonomi dan sosial. Dengan begitu, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 bisa dipercepat pemulihannya,” kata dia.

Bagi Rukun Warga (RW) atau area publik yang ingin mengajukan WiFi gratis, bisa memberikan rekomendasinya kepada customer service First Media, di Balubur Town Square (Baltos) lantai 3, Jl. Gatot Soebroto No. 236, dan Komplek Ruko Tritan Point Blok A5 No.15, Jl. A.H. Nasution, Panyileukan. First Media akan menindaklanjuti dengan survei area yang direkomendasikan untuk bisa terpasang WiFi gratis.

Head of Business Unit 3 (West Java) PT Link Net Tbk Donny Armando Razalie menyampaikan bahwa kerja sama ini akan berlangsung selama 3 tahun, dan tidak menutup kemungkinan untuk diperpanjang. Fasilitas yang diberikan tidak dipungut biaya.

