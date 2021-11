Sambut Black Friday, Btrips Gelar Pesta Diskon

Selasa, 23 November 2021 | 11:42 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Menyambut datangnya Black Friday, Btrips akan memulai pesta acara besar-besaran di aplikasi seluler dan situs mulai hari ini, Selasa (23/11/2021). Pada event ini akan banyak barang yang diundi dengan harga murah dan pastinya akan sangat menguntungkan jika anda berbelanja barang undian yang berharga dari idola dan penyanyi terkenal di Korea Selatan.

BACA JUGA Akankah Kripto Menaklukkan Dunia? Ini Analisis OctaFX

Terdapat lima event yang digelar Btrips kali ini, dan terdiri dari berbagai item dari idola member dan item kesayangan para penari terkenal dan aplikasi photocard hingga tas Chanel yang diundi dengan diskon hingga 99%. Tentu ini merupakan event yang sangat menarik jika Anda ingin berburu berbagai barang berharga dari idola dan penyanyi terkenal.

Selain komposisi acara yang penuh warna, diketahui bahwa hasil dari acara terkait anggota idola akan disumbangkan ke badan amal dan asosiasi. Bisa dikatakan bahwa event Btrips ini merupakan acara amal karena hasil yang didapatkan akan disumbangkan ke asosiasi dan badan amal.

"Event ini sangat jarang sekali ditemui, jadi jangan sampai kehilangan kesempatan untuk memenangkan hadiahnya dengan harga yang sangat terjangkau" ujar COO Solbin Je melalui keterangan, Selasa (23/11/2021).

App event yang diharapkan paling populer adalah aplikasi Chanel flap bag, karena dalam aplikasi ini akan banyak keuntungan yang didapatkan oleh para member dan pemenang yang beruntung bisa mendapatkan tas Chanel hanya dengan membayar 1% saja dari harga penjualan. Tentunya ini akan sangat memberikan keuntungan bagi anda para penggemar idola di dunia atau penyanyi terkenal.

Barang-barang berharga dari anggota idola dan penari terkenal serta acara untuk mengajukan permohonan photocard yang dirahasiakan diharapkan akan mendekati penggemar sebagai berita manis. Sehingga anda bisa mendapatkan banyak barang mewah dari para idola anda. Anda bisa langsung menemukan aplikasi ini di Playstore atau Appstore.

Acara diskon khusus juga akan diadakan di mal resmi Btrips yang menjual berbagai produk mewah seperti Burberry, Givenchy, Balenciaga, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Fendi, dan Jimmy Choo. Anda bisa menemukan banyak sekali produk mewah di sini.

Acara Btrips kali ini menawarkan diskon hingga 50% diharapkan mendapat sambutan hangat dari para membersehingga akan lebih banyak lagi dana yang terkumpul untuk diberikan ke asosiasi dan badan amal.

BACA JUGA Selain Jadi Mata Pencaharian, Aset Kripto Bisa untuk Beramal

Empat acara di aplikasi Btrips akan diadakan selama 6 hari dari 23 hingga 28 November, serta di situs resmi Btrips, acara diskon 50% akan diadakan selama 13 hari dari 23 November hingga 5 Desember.

Acara ini antara lain lucky draw for memorabilia item, sales of memorabilia item, sales of luxury products, dan open market. Jadi jika Anda terlewat di acara aplikasi, Anda bisa mengikuti event ini di website Bstrips.

Sementara itu, Anda bisa mendapatkan aset kripto BTR secara gratis melalui acara airdrop yang sedang berlangsung di aplikasi Btrips. BTR gratis tersebut merupakan salah satu keuntungan lain dari event ini. Dan BTRIPS saat ini telah terdaftar di BitGlobal dan Bittrex, sehingga Anda dapat membeli BTR secara langsung serta berpartisipasi dalam aplikasi. Sehingga transaksi ini akan sangat aman jika ingin membeli BTR secara langsung.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com