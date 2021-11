Lebih Banyak Fitur, Ini Aneka WhatsApp Mod

Rabu, 24 November 2021 | 12:46 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Zaman sekarang, dengan semakin maju dan canggihnya teknologi kita bisa berkomunikasi dengan teman dan keluarga melalui aplikasi chat seperti WhatsApp. Berbagai fitur di WhatsApp atau juga kita kenal dengan WA, banyak memberi kemudahan. Kita bisa berbagi foto, file hingga melakukan panggilan telepon dan video call. Kini tersedia berbagai versi WhatsApp Mod - aplikasi modifikasi dari WhatsApp, yang menawarkan lebih banyak fitur.

WhatsApp adalah aplikasi pesan instan gratis, yang bisa digunakan di smartphonebaik Android maupun iPhone. Aplikasi ini tersedia gratis dan telah digunakan miliaran orang di seluruh dunia.

Aplikasi WhatsApp dirilis pada 2009 dan hingga kini telah diakuisisi oleh salah satu raksasa internet, Facebook. Seiring banyaknya pengguna, WhatsApp berkembang dan terus menambah beragam fitur.

Awalnya WhatsApp diciptakan untuk menggantikan SMS atau Short Message Service. Popularitas WhatsApp meningkat, karena dianggap jauh lebih baik dari SMS. WhatsApp bisa digunakan lebih cepat dan juga lebih efisien.

Namun beberapa pengguna menganggap, fitur di WhatsApp masih belum komplet. Dari situlah kemudian hadir aplikasi bernama WhatsApp Mod. Varian aplikasi ini tidak bisa kita temui di Play Store Android atau Apps Store di perangkat iOS.

Berbagai fitur yang ada di WhatsApp Mod:

1. Plihan untuk menghilangkan last view

2. Menghapus pesan yang telah dikirim

3. Menyembunyikan fitur last seen atau terakhir dilihat dari beberapa kontak saja

4. Nama grup bisa lebih panjang

5. Mengirim pesan broadcast langsung ke banyak kontak sekaligus

6. Melihat status teman meski sudah lebih dari 24 jam

7. Bisa membaca pesan yang sudah dihapus, dan

8. Meningkatkan keamanan lewat berbagai pilihan privacy.

Untuk cara download WhatsApp Mod bisa kita lakukan melalui browser di ponsel seperti Google Chrome atau Safari. Aplikasi WhatsApp Mod sendiri ada beberapa jenis, dan masing-masing menawarkan berbagai fitur dan kelebihannya.

1. GB WhatsApp

Yang pertama ada GB WhatsApp. WhatsApp Mod yang satu ini menghadirkan beberap fitur keren seperti menyembunyikan status online, dan mengirim hingga 90 gambar sekaligus. Kedua fitur tersebut tentu tidak bisa kita lakukan di aplikasi WhatsApp biasa.

2. Aero WhatsApp

Aplikasi WhatsApp Mod yang satu ini dikembangkan oleh Bozkurt Hazard. Tak hanya menawarkan beragam fitur yang berguna, kelebihan dari WhatsApp Mod yang satu ini adalah tampilannya yang lebih segar.

3. Yowhatsapp

Serupa seperti Aero WhatsApp, WhatsApp Mod Yowhatsapp juga menghadirkan beragam tema yang bisa disesuaikan oleh penggunanya.

4. FM WhatsApp

FM WhatsApp menawarkan cukup banyak fitur yang menarik. WhatsApp Mod ini memungkinkan kita mengirim pesan via WhatsApp tanpa harus menyimpan nomor terlebih dahulu. Lalu kita juga bisa membuat grup WhatsApp hingga 500 orang anggota, mengirimkan 60 gambar dalam satu waktu, hingga mengirim file berukuran besar.

Ketika ingin menggunakan WhatsApp Mod tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, sebaiknya kita menggunakan nomor kedua, untuk menghindari nomor utama diblokir WhatsApp.

Sumber: BeritaSatu.com