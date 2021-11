IUIGA Kenalkan Fitur Belanja Pintar di Era Digital

Jumat, 26 November 2021 | 10:00 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Melihat tingginya permintaan konsumen untuk kehadiran gerai IUIGA di luar Jabodetabek, IUIGA sebagai salah satu ritel produk home living yang berasal dari Singapura menghadirkan fitur belanja virtual pertama di Indonesia.

Managing Director IUIGA Indonesia, William Firman, mengatakan fitur yang dinamakan virtual tour ini memungkinkan konsumen mengunjungi gerai IUIGA secara virtual selayaknya mengunjungi gerai fisik secara langsung.

"Fitur virtual tour ini akan menghubungkan konsumen dengan virtual assistant yang telah disiapkan di setiap gerai IUIGA yang berada di Jabodetabek melalui video call," kata William dalam keterangan tertulis, Jumat (26/11/2021).

Melalui fitur ini, jelas William Firman, konsumen dapat melihat dimensi produk secara langsung, cara penggunaan sampai dengan menanyakan pertanyaan apapun seputar produk kepada virtual assistant atau sekedar jalan-jalan virtual di gerai IUIGA.

Adapun virtual assistant merupakan personel yang disiapkan IUIGA untuk melayani konsumen yang ingin melakukan virtual tour.

"Virtual assistant yang tersedia di setiap gerai IUIGA juga telah dilengkapi dengan sejumlah teknologi untuk memberikan pengalaman virtual tour bagi setiap konsumen," jelasnya.

William Firman mengatakan, virtual tour merupakan inovasi teknologi terbaru dari IUIGA untuk menjawab kebutuhan pelanggan dalam melihat produk secara langsung sebelum membeli online.

Pelanggan dapat melakukan virtual tour dari mana saja dan kapan saja mereka mau tanpa perlu repot datang ke toko, tanpa macet di jalan, tanpa membuang waktu dan biaya.

"Selain itu, hal ini juga akan sangat membantu pelanggan dalam mengambil keputusan sebelum membeli sebuah produk,” ujarnya.

Virtual tour juga menjadi teknologi ketiga di gerai IUIGA setelah self checkout dan self pick up. Sebelumnya, IUIGA telah memperkenalkan teknologi self checkout yang memungkinkan konsumen melakukan pembayaran tanpa kasir, sedangkan self pick up akan memungkinkan konsumen untuk mengambil produk di gerai dari pembelian online.

Ketiga teknologi yang tersedia di 5 gerai IUIGA ini dapat diakses langsung oleh konsumen melalui aplikasi IUIGA baik di IOS ataupun Android. Adapun jam operasional virtual tour akan mengikuti jam operasional setiap gerai IUIGA.

"Virtual tour merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi teknologi dalam memberikan pengalaman berbelanja terbaik. Ke depannya, virtual tour juga akan kami hadirkan di seluruh gerai IUIGA yang akan datang,” ujar William Firman.

Sumber: BeritaSatu.com