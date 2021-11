Floki Inu Bakal Samai Ketenaran Shiba Inu?

Jumat, 26 November 2021 | 21:29 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Token meme yang sudah lebih dulu dikenal adalah Dogecoin dan Shiba Inu. Namun, saat ini ada lagi token meme bertema anjing, dalam wujud Floki Inu.

Walau masih tergolong koin micin, tetapi Floki Inu sempat naik 200% dan melakukan pemasaran besar-besaran. Selain itu, ekosistem token Floki Inu juga cukup jelas. Salah satunya, digunakan untuk pembayaran game metaverse Valhalla.

Harga token Floki Inu saat ini masih tergolong sangat murah. Bulan Agustus lalu, Floki hanya US$ 0,00000002. Namun, token meme itu kemudian mengalami kenaikan harga dengan cepat. Harga koin Floki Inu sempat mencapai US$ 0,00006 pada akhir Oktober, dan mencapai US$ 0,00034 pada 4 November. Harga Floki saat ini ada di kisaran US$ 0,00025.

Salah satu trader saham dan kripto sekaligus kontributor di Nasdaq, David Moadel mengungkapkan, Floki Inu sejatinya bukanlah token meme.

"Jika saya menyebut Floki Inu koin meme sebelumnya, sekarang saya harus meminta maaf dan menariknya kembali. Floki Inu bukan koin meme, karena merupakan gerakan. Floki Inu merupakan cryptocurrencybaru yang lahir oleh penggemar dan anggota komunitas Shiba Inu,” kata David seperti dikutip dari keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (26/11/2021).

Laman whitepaper Floki Inu pun menjelaskan jika namanya berasal dari nama anjing berjenis Shiba milik Elon Musk, yang merupakan pendukung garis keras Dogecoin.

Namun, koin Floki sendiri memiliki kegunaan, di antaranya untuk metaverse game non-fungible token (NFT) yang disebut Valhalla, NFT dan pasar barang dagangan yang dikenal sebagai Floki Places dan platform konten/pendidikan yang dijuluki Floki Inuversity.

Token ini juga memiliki komunitas bernama Floki Viking, yang dinamai untuk menghormati Floki, karakter Viking yang dinamai anjing Elon Musk. Floki Viking ini juga terus bekerja sama untuk membuat Floki terdaftar di bursa cryptocurrency Coinbase yang populer, dengan cara membuat petisi.

Petisi online itu sudah memiliki 28.379 tanda tangan pada 10 November 2021. Perlu diingat, permintaan populer yang sebelumnya menyebabkan Shiba Inu tersedia untuk diperdagangkan di Coinbase.

"Jangan terlalu kaget jika suatu hari anda bangun dan menemukan bahwa Floki Inu tersedia di Coinbase. Kemudian, jika Floki listing di Coinbase, jangan heran jika harga token ini melambung dan mungkin mendahului kakaknya, Dogecoin dan Shiba Inu," tandas David.

Sumber: BeritaSatu.com