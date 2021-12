PostgreSQL Conference Hadirkan Para Ahli Berkelas Dunia

Selasa, 7 Desember 2021 | 08:14 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritaatu.com - Potensi ekonomi digital makin tinggi sebagai dampak dari perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin paham teknologi. Data menjadi “new oil” yang sangat penting di era digital. Akibatnya, lalu lintas data yang terjadi harus terus mendapat perhatian dan dukungan terbaik agar bisa sesuai harapan. Pusat pengembangan data atau data center harus sudah dibekali dengan sistem pengembangan data terbaik, berkualitas dan menyeluruh.

Menyikapi perkembangan tersebut, organisasi PostgreSQL yang merupakan gabungan komunitas para expert PostgreSQL di seluruh dunia, secara rutin mengadakan konferensi yang dikenal dengan nama PostgreSQL Conference. Tahun ini, bertindak sebagai tuan rumah pada konferensi virtual ini adalah PostgresConf.CN dan PGConf.Asia.

BACA JUGA PostgreSQL Usik Pasar Software Database Berbayar

“Sesuai dengan konsep 'global expert, online connection', kami mengundang ahli, akademisi, pengembang dan seluruh pihak terkait untuk hadir pada acara virtual 'PostgresConf.CN & PGConf.Asia 2021' yang dilaksanakan dari tanggal 14 - 17 Desember 2021. Banyak insight dan pengetahuan yang bisa didapat dalam konferensi tersebut,” jelas Julyanto. Sutandang, CEO PT Equnix Business Solutions dalam siaran pers, Senin (7/12/2021).

PGConference 2021 ini akan menghadirkan para ahli PostgreSQL dari manca negara seperti Bruce Momjian, PostgreSQL Global Core Team, VP of EnterpriseDB USA; Joshua D.Drake, Chairman of PostgresConf.ORG, U.S.A. CEO of Command Prompt Inc; Peter Zaitsev, CEO of Percona; dan Tatsuo Ishii, Steering Committee countries. Co-Founder of JPUG. Author of pgpool. Branch Manager of SRA OSS, Inc. Japan. Untuk mendapatkan informasi terkait topik serta jadwal pembicara, dapat mengakses https://2021m-postgresconf.cn/en

PostgreSQL merupakan RDBMS open source tercanggih di dunia, dikembangkan lebih dari 30 tahun oleh komunitas global yang terdiri dari ribuan pengguna, kontributor, perusahaan, dan organisasi. Beberapa waktu lalu mereka meluncurkan produk paling inovatif, PostgreSQL 14.

BACA JUGA PostgreSQL Jawab Tantangan dan Keuntungan Proses Migrasi

Sebuah inovasi sistem manajemen database open source yang lebih memudahkan dan mempercepat proses pengelolaan data, dari perolehan, pengolahan dan analisis, diseminasi, hingga keamanaannya. Aneka fitur modernnya akan memudahkan developer dan administrator mengelola aplikasi dan data.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com