Traveloka Gelar Turnamen Game Berhadiah Total Rp 675 Juta

Selasa, 7 Desember 2021 | 15:45 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menyambut momentum akhir tahun, Traveloka menghadirkan perpaduan unik dengan menggelar Game Farm International Championship berhadiah total voucher Rp 675 juta. Ajang yang diinisiasi oleh Traveloka ini berlangsung pada 6-19 Desember 2021.

VP of Marketing Transport and Financial Services Traveloka Andhini Putri mengatakan, pada periode yang sama, konsumen juga dapat memanfaatkan momentum 12.12 Deals dengan potongan harga hingga 70%.

"Inisiatif ini merupakan salah satu manifestasi dari komitmen Traveloka untuk membantu menggerakkan roda bisnis para mitra dan mendukung pemulihan industri pariwisata, sembari menekankan pentingnya safe travel dan penerapan protokol kesehatan yang ketat," kata Andhini dalam keterangannya, Selasa (7/12/2021).

Andhini menjelaskan, Traveloka melihat adanya peningkatan minat yang pesat terhadap mobile games di kawasan Asia Tenggara. "Perpaduan promosi dengan pertandingan mobile games yang kami lakukan untuk 12.12 Deals diharapkan dapat memberikan pengalaman baru yang menyeluruh, unik, dan lebih interaktif," jelasnya.

Menurut Andhini, Game Farm International Championship dapat diikuti oleh seluruh pengguna Traveloka secara global dengan pendaftaran yang telah dibuka sejak 22 November 2021 hingga 3 Desember 2021 lalu. Peserta terdaftar nantinya akan bertanding melawan peserta dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara dan berkesempatan memenangkan total hadiah voucher senilai Rp 675 juta atau US$ 47.000.

"Hadiah ini meliputi tiket pesawat, menginap di hotel bintang 5, berbagai voucher dan kupon Traveloka, smartphone, dan masih banyak lagi. Konsumen yang belum bergabung pada kompetisi kali ini dapat tetap menikmati serunya mobile games lain di kanal Game Farm dan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik lainnya," tegasnya.

Menurut Andhini, tingginya minat masyarakat terhadap mobile game menjadi landasan Traveloka untuk merambah sektor ini. Kanal Game Farm pada aplikasi Traveloka telah hadir sejak September 2021 untuk menghadirkan pengalaman yang lebih interaktif pada platform Traveloka.

Selain mengadakan turnamen mobile game, Traveloka juga kembali mengadakan program promosi yang secara serentak di negara-negara tempat Traveloka beroperasi, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Program promosi akhir tahun yang digelar pada 6-19 Desember 2021 ini menawarkan potongan harga spesial hingga 70% yang dapat digunakan untuk beragam produk Traveloka, mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, atraksi, hingga layanan keungan.

"Kampanye 12.12 Deals merupakan inisiatif kami untuk mendukung ekosistem sektor pariwisata, membantu keberlangsungan bisnis para mitra Traveloka yang pada akhirnya mampu mempercepat pemulihan ekonomi. Kami juga berharap konsumen dapat secara konsisten menjaga penerapan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah," pungkasnya.

