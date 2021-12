Ini Daftar Lengkap Google Trends Terpopuler 2021

Rabu, 8 Desember 2021 | 16:48 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Raksasa pencari internet Google kembali merilis Year in Search 2021 yang menggambarkan topik apa saja yang trending di Indonesia pada tahun ini. Data Year in Search 2021 yang trending di Indonesia diperoleh berdasarkan penelusuran sampai dengan 30 November 2021.

Terdapat beberapa kategori pencarian yang dipilah Google berdasarkan trending pencarian di Indonesia yaitu: Apa itu, Bagaimana cara... Covid-19, Film / TV Series, Lagu, Resep, Peristiwa Nasional serta Siapa...

Berikut daftar lengkap Year in Search di Indonesia yang dikumpulkan Google pada tahun 2021:

Apa itu...

1. Komorbid

2. Insecure

3. Jamet

4. Gelay

5. Mletre

6. Ghosting

7. Ikoy Ikoyan

8. Cepu

9. Disleksia

10. Lampor

Bagaimana cara...

1. Cara Jualan Online

2. Cara Membuat Surat Lamaran Kerja

3. Cara Daftar Kartu Prakerja

4. Cara Membuat Google Form di HP

5. Cara Menurunkan Berat Badan

6. Cara Menjadi Istri NCT

7. Cara Memakai Sumpit

8. Cara Mengecilkan Perut Buncit

9. Cara Buat Akun Google

10. Cara Membuat Kincir Angin

Covid-19:

1. Cara Meningkatkan Saturasi Oksigen

2. Cara Menyembuhkan Covid

3. Cara Mengembalikan Indra Penciuman

4. Apa Itu Anosmia

5. Cara Membaca Oximeter

6. Apa itu Endemi

7. Tes Genose Dimana

8. Cara Membuat Konektor Masker

9. Cara Cek Sertifikat Vaksin Covid

10. Siapa Saja Yang Tidak Boleh di Vaksin

Film / TV Series:

1. Squid Game

2. Ali & Ratu Ratu Queens

3. Jingga dan Senja

4. Hometown Cha-Cha-Cha

5. Vincenzo

6. Godzilla vs Kong

7. Raya and the Last Dragon

8. Selesai

9. Antares

10. Nevertheless

Lagu:

1. Butter - BTS (방탄소년단)

2. Widodari - Denny Caknan Feat. Guyon Waton

3. HARI BAHAGIA - ATTA Halilintar & AUREL Hermansyah

4. Happier - Olivia Rodrigo

5. Bawa Aku Ke Penghulu - Lesti

6. Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka

7. At My Worst - Pink Sweat$

8. C.H.R.I.S.Y.E - Diskoria

9. Runtuh - Feby Putri feat. Fiersa Besari

10. Here's Your Perfect - Jamie Miller

Resep:

1. Croffle

2. Nasi Goreng

3. Rendang Sapi

4. Rawon

5. Kastengel

6. Cimol Anti Meledak

7. Brownies Kukus Chocolatos

8. Tahu Walik

9. Orek Tempe

10. Donat Empuk

Peristiwa Nasional:

1. KRI Nanggala (402)

2. Pesawat Sriwijaya Air SJ-182

3. Bom Makassar

4. PPKM Diperpanjang

5. BPJS Ketenagakerjaan

6. Sirkuit Mandalika

7. Piala Menpora

8. Piala Thomas

9. Ledakan Pertamina Balongan Indramayu

10. PON Papua

Siapa...

1. Greysia Polii

2. Elon Musk

3. Sisca Kohl

4. Dewa Kipas

5. Vanessa Angel

6. Cha Eun-Woo

7. Amanda Manopo

8. Nissa Sabyan

9. Akidi Tio

10. Anthony Ginting

