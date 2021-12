NetApp Menghadirkan Inovasi Award-Winning

Kamis, 9 Desember 2021 | 08:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – NetApp, perusahaan perangkat lunak data-centric global berbasis cloud, membagikan kabar tentang inovasi terbaru dalam portofolio produknya serta pengakuan penghargaan dari Amazon Web Services (AWS) dalam pencapaiannya sebagai mitra AWS. Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bagaimana investasi dan visi NetApp memungkinkan organisasi mana pun yang menggunakan AWS untuk mengakses operasi cloud (CloudOps) kelas dunia dan memaksimalkan nilai investasi.

Pada ajang AWS re:Invent pekan ini, NetApp dinobatkan sebagai “AWS Independent Sotware Vendor (ISV) Design Partner of the Year 2021” di Amerika Serikat (AS) atas layanan Amazon FSx untuk NetApp ONTAP yang direkayasa bersama dan terintegrasi secara asli.

Layanan penyimpanan multi-protokol yang terkelola sepenuhnya dari AWS tersebut memungkinkan organisasi untuk memperluas data lokal ke AWS untuk perlindungan data yang ditingkatkan, memindahkan beban kerja perusahaan tanpa pengaturan ulang, dan mengatur tahapan untuk menjalankan aplikasi Kubernetes yang stateful. Penghargaan itu mengakui kinerja NetApp dalam membantu pelanggan mengaktifkan inovasi dan membangun solusi yang mendorong inovasi dan solusi untuk mendorong transformasi digital dan cloud di AWS Cloud.

“Mitra AWS sangat penting bagi kesuksesan pelanggan kami dan kami dengan bangga mengakui NetApp sebagai pemenang ‘AWS Partner of the Year 2021’ di Amerika Serikat. Saya selalu terkesan dengan komitmen dan inovasi yang ditawarkan NetApp kepada pelanggan kami dan bagaimana mereka diposisikan secara unik untuk membantu mempercepat perjalanan transformasi digital pelanggan kami. Saya berharap dapat bekerja sama dengan sangat baik pada tahun 2022,” ujar Head of Channel dan Partner Sales AWS Amerika Rachel Mushahwar dalam keterangan pers, Kamis (9/12).

Menanggapi penobatan “AWS Partner of the Year 2021” di AS, Executive Vice President dan General Manager of Public Cloud Services NetApp Anthony Lye mengungkapkan rasa bangganya.

“Hampir satu decade, para insinyur NetApp dan AWS telah bekerja sama untuk membuat layanan cloud yang unggul di industri, sehingga sangat menyenangkan untuk melihat inovasi bersama kami dihargai di atas panggung tahun ini re:Invent. Secara bersama, NetApp dan AWS menghasilkan layanan cloud terbaik bagi pelanggan dan mitra kami untuk menciptakan nilai bisnis secara langsung, baik dalam bentuk efisiensi biaya, kepatuhan, proteksi data, maupun kinerja,” katanya.

Ditambahkan oleh Lye, NetApp juga mengumumkan pencapaian-pencapaian pentingnya dalam perkembangan portofolio produk Spot by NetApp untuk operasi cloud (CloudOps), termasuk di antaranya:

Spot Ocean untuk Apache Spark

Bagian dari rangkaian produk Spot Ocean, Spot Ocean for Apache Spark menggabungkan otomatisasi infrastruktur dan pengoptimalan dari Spot Wave dengan Data Mechanics, yang baru diakuisisi oleh NetApp, untuk memberikan tim infrastruktur data kekuatan dan fleksibilitas dari Apache Spark on Kubernetes tanpa adanya pengelolaan dan penyetelan infrastruktur dan beban kerja yang kompleks. Ocean for Apache Spark sudah tersedia dalam versi pratinjau untuk pelanggan AWS.

Spot Ocean Continuous Delivery (CD)

Sebagai rangkaian produk dari Spot Ocean, Spot Ocean CD memperluas layanan teknologi intinya dengan solusi untuk layanan aplikasi cloud-native pada Kubernetes. Tersedia dalam versi pratinjau tersendiri bagi pelanggan AWS pada pertengahan Desember, Spot Ocean CD memudahkan pelaksanaan proses deployment yang cepat dan andal dengan proses verifikasi yang terintegrasi serta terotomisasi secara terus menerus untuk memberikan para pengembang keyakinan penuh dalam proses deployment mereka.

Readiness Advisor CloudCheckr yang Dibangun dengan Baik

CloudCheckr, yang baru saja diakuisisi oleh NetApp, melengkapi portofolio produk Spot untuk memperluas kapasitas operasi finansial (FinOps) dari Spot by NetApp. Spot by NetApp telah mengumumkan peluncuran CloudCheckr Well-Architected Readiness Advisor, yang membantu managed service providers (MSPs) mempersingkat proses penyampaian AWS Well-Architected Reviews dan membantu memastikan pelanggan AWS sesuai dengan AWS Well-Architected Framework untuk optimalisasi biaya cloud, keamanan, operasi, kinerja, dan keandalan.

Spot Keamanan

Spot Security atau keamanan memungkinkan pelanggan untuk secara cepat mendeteksi, memprioritaskan, dan membantu memitigasi ancaman keamanan dan risiko yang paling serius dalam infrastruktur cloud. Spot Security sekarang tersedia dalam pratinjau tersendiri, dimulai dengan pelanggan AWS.

“Menyediakan aplikasi ke cloud hanyalah langkah pertama dalam perjalanan cloud. Sedangkan mewujudkan janji cloud membutuhkan pendekatan holistik untuk beroperasi di dalam cloud, sebuah pendekatan yang membahas biaya, manajemen sumber daya, pengoptimalan, dan keamanan. Portofolio kami yang berkembang memberikan rangkaian solusi menarik untuk operasi cloud yang memungkinkan organisasi fokus pada aplikasi mereka daripada infrastruktur,” tutur Wakil Presiden dan Manajer Umum Spot oleh NetApp Amiram Shachar.

