Karakter Salma dari Abiel Atan Jadi Inspirasi

Minggu, 12 Desember 2021 | 21:21 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Saat ini menjadi seorang youtuber dan juga konten creator menjadi profesi yang banyak diidam-idamkan oleh para anak muda. Dengan menjadi seorang konten creator ataupun Youtuber, peluang untuk sukses baik secara materi maupun ketenaran sangat terbuka lebar.

Demikian juga yang dilakukan dan dialami oleh Abiel Atan, seorang konten creator dan juga Youtuberyang kini tengah menapaki jalan sukses. Adalah Salma, karakter perempuan unik yang dibawakan oleh Abiel Atan, yang mampu menarik perhatian siapa saja yang melihat konten-kontennya di dunia maya.

BACA JUGA Mantan Kabais Kecam Konten YouTube Sudutkan TNI-AL

Pembawaan karakter yang natural apa adanya, dan suaranya yang khas membuatnya menjadi sosok perempuan yang dicintai oleh pengikutnya di media sosial. Sosok Salma sudah memiliki banyak followers dan mereka menantikan konten terbaru darinya.

Pertama kali sosok Salma dimunculkan oleh Abiel Atan, seorang konten kreator yang cukup kreatif. Bermula dari Abiel yang menyukai karakter Salma dalam film “Dear Nathan” karya Indra Gunawan di tahun 2017. Abiel Atan kemudian membuat parodi-parodi unik dan kreatif dari adegan film tersebut. Tak ia sangka, banyak dari penonton kontennya menyukai karakter yang ia sajikan yaitu Salma.

Kemudian lewat media sosial Instagram @abielatan, karakter Salma dibuat sedikit agak berbeda dengan difilm. Salma punya ciri khasnya sendiri yang berbeda dengan di film ‘Dear Nathan’. Melalui channel YouTube milik Abiel Atan, ia menceritakan bahwa sosok Salma yang unik.

“Jadi akhirnya gua ubah karakter Salma beda sama yang di film”, Ujar Abiel Atan. Terkadang Salma bisa marah, sedih, berbunga-bunga bahkan bisa berantem dalam kontennya. Ternyata, karakter Salma sudah seperti melekat dalam diri penciptanya, Abiel Atan. Abiel adalah Salma dan Salma adalah Abiel, hal itu diungkapkannya melalui youtube Abiel Atan pada unggahan “This Is Me Salma – Hello Youtube”

Kepercayaan diri yang besar menjadi modal untuk sosok Abiel Atan membuat karakter Salma agar dapat dinikmati dan ditonton oleh publik. Dengan proporsi tubuh yang “plus size” karakter Salma menggambarkan sosok perempuan yang percaya diri, dan mencintai diri nya dengan apa adanya. Dalam konten-konten yang disajikan oleh Abiel Atan, baik di youtube, instagram maupun Tiktok, Abiel Atan mengajak kita untuk membuat karya yang jujur dari hati kita.

BACA JUGA YouTube Hapus Sejuta Video Berbahaya Soal Covid-19

Sosok Salma bisa menjadi gambaran untuk beberapa wanita yang memiliki bentuk tubuh “plus size” untuk tetap berkarya dengan hati dan ide-idenya, tanpa harus merasa khawatir dan cemas akan komentar negatif nantinya. Sebagai seorang konten kreator, keunikan menjadikan kita mudah untuk diingat oleh penikmat karya-karyanya. Seperti halnya Salma, jangan pernah ragu untuk terus berkarya dan membuat sesuatu yang nantinya bisa dinikmati oleh orang lain.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com