Ilmuwan Sebut Kehidupan di Venus Lebih Nyata

Massachusetts, Beritasatu.com- Para ilmuwan mengatakan kehidupan di Venus lebih nyata dari sebelumnya. Seperti dilaporkan RT, Selasa (21/12/2021), studi baru menunjukkan, kehidupan masih bisa tetap berlangsung di awan asam sulfat yang menyelimuti Venus.

Dengan suhu ekstrem, angin topan, dan aktivitas vulkanik yang intens, Venus tampaknya menjadi tempat terakhir untuk mencari kehidupan di tata surya. Planet kedua dari Matahari ini sering disebut "saudara kembar" Bumi karena ukuran, massa, dan kepadatannya yang mirip, tetapi di situlah kesamaan berakhir.

Tidak seperti di planet Bumi, suhu di Venus mencapai 464 derajat Celsius karena atmosfernya terutama terdiri dari karbon dioksida yang memerangkap panas. Itu memiliki lautan pada masa lalu yang berpotensi menampung kehidupan, tetapi semua air itu menguap.

Meskipun tak mungkin di permukaan, kata peneliti, kehidupan masih bisa tetap berada di awan asam sulfat yang menyelimuti Venus, karena mungkin berubah menjadi lebih layak huni daripada yang diyakini sebelumnya. Temuan itu disampaikan penelitian yang diterbitkan dalam majalah Proceedings of the National Academy of Sciences pada Senin (20/12).

Tim yang dipimpin oleh Sara Seager, seorang astrofisikawan dan ilmuwan planet di Massachusetts Institute of Technology, di Amerika Serikat (AS) menciptakan model kimia atmosfer Venus yang “memprediksi bahwa awan tidak seluruhnya terbuat dari asam sulfat, tetapi sebagian terdiri dari bubur garam amonium yang mungkin merupakan hasil produksi biologis amonia dalam tetesan awan.”

Surat kabar itu bersikeras temuan itu berarti bahwa awan "tidak lebih asam" daripada beberapa lingkungan ekstrem yang menampung kehidupan di Bumi.

Amonia sangat penting untuk banyak proses biologis, dan kehadirannya di tetesan awan mungkin menunjukkan bahwa "kehidupan dapat membuat lingkungannya sendiri di Venus," kata para ilmuwan.

“Studi ini menunjukkan bahwa ada amonia di atmosfer dan rantai reaksi kimia ini benar-benar terjadi. Dan konsekuensi yang sangat bagus dari itu adalah bahwa beberapa tetesan awan di Venus akan lebih layak huni daripada yang diperkirakan sebelumnya,” kata Seager kepada Inverse.

Seager adalah salah satu peneliti yang memperkirakan keberadaan fosfin – gas “penanda biologis” lainnya – di awan di Venus pada tahun 2020, dan penelitian saat ini merupakan kelanjutan dari penelitian tersebut.

Namun, Seager menunjukkan bahwa kelayakhunian atmosfer Venus saat ini hanyalah satu hipotesis. Dia mengungkapkan harapan bahwa pada masa depan yang sangat jauh, manusia dapat mencoba membawa sampel materi awan kembali ke Bumi dan mencari kehidupan itu sendiri.

