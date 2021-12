Optimistis Sambut 2022, Mitratel Fokus Empat Rencana Ini

Kamis, 30 Desember 2021 | 11:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel siap menghadapi tahun 2022 dengan penuh optimistis. Perseroan siap menghadapi new journey sebagai perusahaan publik, bukan hanya transparan dan menjaga Good Corporate Governance (GCG), tetapi juga profesional, independen, dan efisien memanfaatkan dana initial public offering (IPO) untuk tumbuh agresif menjadi The Leading Digital Infrastructure in Regional.

“Kami akan selalu berusaha keras menjadi emiten favorit bagi para investor dengan mampu men-deliver value optimal bagi shareholder,” ungkap Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko “Teddy” dalam keterangan tertulis, Kamis (30/12/2021).

Apalagi, pencapaian MTEL di kuartal III 2021 sesuai ekspektasi dan tumbuh di atas industri. Pendapatan secara year on year tumbuh 14,6% menjadi Rp 5 triliun, EBITDA naik 28,3% mencapai Rp 3,8 triliun dan laba bersih menguat 246,4% menjadi lebih Rp 1 triliun. Di kuartal III Mitratel juga berhasil menambah portofolio menara telekomunikasi melalui inorganik dari Telkomsel 4.000 menara dan Telkom 798 menara sehingga total portfolio menara menjadi 28.079 sites atau tumbuh 72,9% dengan 42.137 tenant atau tenancy ratio 1.5x.

Teddy menambahkan, tenancy ratio yang masih rendah ini terjadi akibat pembelian menara yang sebelumnya terbatas untuk 1 operator. Namun, saat ini terbuka peluang luas untuk menarik kolokasi dari semua operator karena sebaran lokasinya yang atraktif, ditambah lagi dengan rencana Mitratel untuk mendukung layanan penyewaan menara dengan fiberisasi. Sehingga, akan semakin menunjang operator telekomunikasi dalam memberikan layanan digital tak terbatas bagi pelanggannya.

Dengan kemampuan pendanaan yang kuat baik dari hasil IPO tanggal 22 November 2021 lebih dari Rp 18 triliun, serta leverage dan biaya utang terendah dibanding operator lainnya, dia menyatakan manajemen bersemangat untuk menyambut setiap peluang yang ada dan akan fokus pada empat rencana.

Pertama, organic growth dengan lebih agresif baik membangun baru maupun menambah kolokasi untuk seluruh operator. Mitratel juga independen dalam mengoptimalkan portofolio menara yang tersebar di Indonesia di lokasi yang strategis khususnya menara yang telah diakuisisi dari Telkomsel untuk dapat dimanfaatkan oleh operator lain seperti EXCL, ISAT dan FREN.

Kedua, melanjutkan agresivitas aksi pertumbuhan inorganik dengan konsolidasi lanjutan Menara Telkom Group maupun dari konsolidasi di pasar domestik. “Jika ada peluang menarik yang tetap memberikan nilai tambah bagi pemegang saham maka Mitratel juga tidak menutup kemungkinan untuk menjadi konsolidator industri maupun eksplorasi di regional,” kata Teddy.

Ketiga, ekspansi ke layanan baru dengan membangun kapabilitas menuju digital infrastructure company baik berupa fiberisasi menara melalui membangun, partnership B2B atau wholesale agreement maupun akuisisi, menyiapkan readiness untuk infrastructure as a service atau infrastructure solution dan edge computing.

Keempat, melakukan continuous improvement untuk mendorong efisiensi yang lebih baik untuk O&M, capex maupun operasional dengan integration system IT (digitalisasi) dan management aset.

Alhasil, Mitratel siap tancap gas menyambut tahun 2022 dengan new journey sebagai perusahaan publik dan optimistis mampu memberikan hasil terbaik sebagaimana dalam prospektus IPO 22 November 2021 lalu. Keyakinan tersebut seiring kemampuan MTEL untuk tumbuh secara organik lebih kencang lagi.

Saat ini, Mitratel tercatat sebagai perusahaan penyedia infrastruktur menara telekomunikasi terbesar di Tanah Air yang memiliki sekitar 28.030 menara yang tersebar di seluruh Indonesia pada lokasi-lokasi strategis dan 42.016 penyewa. Menara Mitratel tersebar di seluruh wilayah Indonesia dimana sekitar 57% diantaranya berada di luar Jawa.

