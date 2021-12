2022, Xiaomi Fokus di Segmen Smartphone Flagship dan Produk AIoT

Jumat, 31 Desember 2021 | 21:11 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Xiaomi, perusahaan elektronik konsumen dan teknologi manufaktur pintar yang berfokus pada smartphone, perangkat pintar, dan platform internet of things (IoT) telah menyiapkan sejumlah rencana untuk tahun 2022. Antara lain memperkenalkan lebih banyak smartphone flagship, lebih banyak lagi produk artificial intelligence of things (AIoT), jaringan ritel lebih luas, serta layanan after sale yang memberi rasa tenang bagi pengguna.

BACA JUGA Xiaomi Akan Buka Pabrik Mobil Listrik

Sebelumnya di 2021 ini, Xiaomi memperkenalkan sebanyak 16 model smartphone. Xiaomi juga serius menggarap segmen produk AIoT. Dalam satu tahun sudah ada 49 produk ekosistem baru yang diperkenalkan untuk pasar Indonesia, mulai dari Mi Smart Band 6 yang mendukung gaya hidup aktif dan Mi Smart Air Fryer 3.5L yang memperkenalkan cara memasak pintar, hingga aksesori lainnya. Termasuk juga kategori baru yang diperkenalkan tahun ini seperti tablet dan laptop.

“Tahun ini sarat dengan peristiwa penting bagi kami, diisi oleh tantangan maupun pencapaian,” kata Country Director Xiaomi Indonesia Alvin Tse dalam keterangan resminya, Jumat (31/12/2021).

BACA JUGA Mi Note, Smartphone Flagship dari Xiaomi

Membangun jaringan ritel di Indonesia juga merupakan salah satu prioritas Xiaomi agar memudahkan pengguna dalam mendapatkan produk. Sudah ada lebih dari 400 Xiaomi Store termasuk Xiaomi Shop serta 4000 lebih Xiaomi Preferred Partner. Alvin menegaskan, cakupan ritel akan terus dikembangkan pada 2022 mendatang dengan fokus untuk membangun pengalaman berbelanja yang lebih baik lagi.

Untuk layanan after sale, cakupannya lebih dari 150 service center. Sejumlah Xiaomi Store dan Xiaomi Shop juga ditunjuk menjadi collection point, sehingga pengguna secara keseluruhan bisa memanfaatkan lebih dari 400 service point.

BACA JUGA 5 Inovasi Startup Internet of Things di Indonesia

Xiaomi juga membangun Xiaomi Community untuk menjadi "rumah bersama" bagi pengguna yang berasal dari beragam latar belakang untuk saling berinteraksi. Pada 2021, jumlah anggotanya mencapai 2,1 juta, dengan percakapan intens mencapai 446.090 thread terdiri dari berbagai topik. Anggota Xiaomi Community juga rutin menggelar pertemuan yang mencapai sebanyak 442 sesi meetup.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com