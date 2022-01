Ulang Tahun ke-4, CoinEx Tawarkan Berbagai Produk

Senin, 3 Januari 2022 | 17:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perkembangan teknologi telah membuat banyak sector mengalami perubahan, salah satunya adalah mengenai investasi. Akhir-akhir ini investasi pada aset crypto atau cryptocurrency mulai populer. Semakin banyak orang penasaran dengan uang kripto yang terhitung masih baru ini, dan tidak sedikit yang tertarik dan mencoba melakukan investasi melalui cryptocurrency. Salah satu platform penukaran cryptocurrency sekaligus penyedia layanan berbasis blockchain adalah CoinEx.

CoinEx menawarkan berbagai produk untuk individu yang merupakan investor atau pengguna yang lain. "Platform ini mendukung beragam koin kripto, token, atau aset lainnya yang mengesankan dan beragam. Pengguna dapat membeli/menjual atau memperdagangkan mata uang kripto melalui antarmuka yang mudah digunakan yang tersedia untuk desktop dan perangkat seluler," kata CoinEx melalui keterangan yang diterima, Senin (3/1/2022).

CoinEx didirikan yang pada akhir tahun 2017 lalu dan akan merayakan hari jadinya yang ke-4 pada 24 Desember. Dengan filosofi bisnisnya yang unik dan berfokus pada teknologi, pemain kripto yang terkenal dan mapan ini telah membangun rangkaian produk dan berkembang menjadi exchanger global yang aman dan tepercaya. Hingga saat ini, CoinEx telah mempunyai layanan perdagangan kripto yang dipercaya oleh para pengguna di lebih dari 100 negara.

Selama empat tahun ini, CoinEx telah menangkap semua tren kripto dan terlibat dalam iterasi konstan mengandalkan wawasan pasarnya yang tajam. Misalnya, dengan fokus pada transaksi, ia telah membangun CoinEx Smart Chian (CSC) untuk mempromosikan produk dan rencana operasinya. Selain itu, ia juga telah menciptakan aliansi ekosistem global CoinEx yang berorientasi pada CET, yang akan memungkinkan pengguna untuk mendapatkan manfaat dari berbagai produk dan layanan menggunakan CET melintasi batas-batas nasional dan regional.

Selama empat tahun terakhir, CoinEx telah menarik lebih dari 3 juta pengguna terdaftar dan tentunya ini adalah rekam jejak yang luar biasa sebagaimana dibuktikan oleh statistik transaksi perdagangan yang ada di CoinEx semakin berkembang dan produk yang beragam.

Didorong oleh ekosistem yang aman dan lingkungan perdagangan yang memungkinkan, CoinEx menawarkan produk dan layanan terbaik. Di sektor krippto, tugas inti exchanger selalu menjaga aset pengguna tetap aman. Meskipun demikian, banyak bursa terkenal sering mengalami bobolnya keamanan seperti peretasan. Namun hingga kini, CoinEx tetap terjaga dan berkomitmen pada tujuan awalnya yakni untuk meningkatkan keamanan aset user sejak hari pertama. Selama beberapa tahun terakhir, CoinEx tetap aman dan terus tumbuh dengan cepat. Ini juga membuktikan bahwa CoinEx adalah salah satu dari sedikit platform yang sangat terpercaya.

Selama empat tahun pertumbuhan, CoinEx kini berkembang menjadi exchanger crypto yang terkenal di dunia dan berupaya untuk tumbuh maju bersama para usernya. Sebagai tanda berterima kasih kepada pengguna atas dukungan mereka, CoinEx meluncurkan acara ulang tahun "Together 4ever: My Story with CoinEx", sejak dari 9 Desember yang lalu.

Dengan mengumpulkan video, gambar, teks yang berkaitan dengan CoinEx di antara pengguna global, acara ini mendengarkan harapan pengguna CoinEx dan memberi penghargaan atas dukungan user selama 4 tahun, yang diharapkan semakin mempererat hubungan exchanger dengan user.

