5 Kursi Gaming Termahal Sejagat, Ada yang Mencapai Rp 228 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Selain skill, salah satu faktor yang membuat para gamers memenangkan permainan di video game adalah kenyamanan saat bermain. Para pemain game ini akan lebih fokus ketika bermain jika berada pada posisi yang nyaman.

Untuk menghadirkan kenyamanan tersebut, biasanya para gamer akan menggunakan peralatan gaming yang mumpuni, mulai dari keyboard, mouse, hingga kursi gaming.

Khusus untuk kursi gaming, selain memberikan kenyamanan, peralatan ini juga membantu menjaga postur tubuh meskipun bermain dalam waktu yang lama.

Ternyata, kenyamanan yang ditawarkan kursi gaming bisa membuat harganya menjadi lebih tinggi. Bahkan sekarang ada kursi gaming yang dijual hingga ratusan juta rupiah. Berikut ini deretan kursi gaming termahal sejagat:

5. Vertagear Triiger 350

Serupa dengan kursi gaming Herman Miller X Logitech G Embody, Vertagear Triiger 350 juga berdesain seperti kursi kantoran. Kursi gaming ini tersusun dari 350 bagian yang berbeda.

Perangkat ini dilengkapi dengan sandaran punggung serta penyangga lengan yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Terdapat juga jaring-jaring pada tempat duduk dan sandaran punggung yang diklaim bisa tahan panas dan awet. Kursi ini bisa dibawa pulang dengan merogoh kecek Rp 11,4 juta.

4. Herman Miller X Logitech G Embody

Kursi gaming ini merupakan hasil kolaborasi dari dua brand ternama, yakni Herman Miller dan Logitech. Berbeda dengan kursi gaming lainnya, Herman Miller X Logitech G Embody memiliki desain yang lebih familiar. Namun, meski berdesain seperti kursi kantoran, perangkat ini tetap dibekali dengan teknologi yang super canggih, diantaranya kursi ini akan menjaga postur tubuh anda walaupun bermain game dalam waktu yang lama.

Perangkat ini telah menggunakan busa yang tebal dengan teknologi pendinginan cooper-fused, yang selalu menjaga gamers agar tetap sejuk dan nyaman ketika bermain. Terdapat pula fitur PostureFIt Spinal Support yang menjaga postur tulang belakang. Kursi gaming ini dijual dengan harga Rp 22,8 juta.

3. Imperator Works IW – J20 Pro

Perangkat yang satu ini juga termasuk kursi gaming all in one. Imperator Works IW-J20 Pro hadir dengan tampilan yang cukup unik. Kursi ini dilengkapi dengan senjata Gatling Gun di sisi kanan dan kiri pengguna. Di bagian bawah juga terdapat roda yang membuat kursi ini terlihat seperti tank tentara. Namun, ornamen tersebut hanya sebuah dekorasi yang tidak bisa dioperasikan.

Produk ini merupakan kursi gaming termahal dari Imperator Works, dengan harga jual mencapai Rp 85,8 juta. Kursi ini dijual terpisah dengan monitor dan PC. Jadi anda harus mengeluarkan bujet lebih untuk melengkapi kedua komponen tersebut.

2. ErgoQuest Zero Gravity Workstation Ultimate

Jika menggunakan kursi gaming yang satu ini, anda akan terhindar dari sakit punggung karena kelamaan main game. Kursi gaming ini bisa dibilang sebagai kursi gaming ternyaman di dunia. ErgoQuest Zero Gravity Workstation Ultimate menyediakan jenis busa bantalan dengan kepadatan berbeda.

Terdapat delapan motor listrik yang berperan mengatur sudut pandangan kaki, sandaran punggung, tempat duduk, dan posisi monitor. Kedelapan motor listrik ini dapat mengubah kursi menjadi tempat tidur. Tersedia pula tablet Android yang akan mengatur semua pengaturan kursi gaming ini. Sayangnya, membeli perangkat ini tidak sepaket dengan PC dan monitornya. Untuk harga, kursi gaming ini dibanderol dengan harga Rp 143 juta dan Rp 228,8 juta untuk yang menggunakan material kulit.

1. Acer Predator Thronos

Populer di tahun 2019 lalu, kursi gaming ini mungkin masih menjadi salah satu terobosan tergila yang pernah ada. Acer Predator Thronos merupakan kursi gaming all in one yang dilengkapi dengan banyak fitur. Beberapa fitur yang disematkan di perangkat ini adalah posisi kursi yang dapat direntangkan ke belakang hingga 140 derajat dengan menggunakan remote control, lampu RGB, dan sistem force feedback yang terhubung dengan game.

Perangkat ini dilengkapi dengan tiga monitor curved Predator Z271 U berukuran 27 inci. Ketiga monitor ini diposisikan berjejer di depan pengguna. Kursi gaming ini juga dijual sepaket dengan PC built-up beserta gaming peripherals bermerek Acer. Perangkat canggih ini dibikin dalam dua versi, yakni Ultimate Gaming Experience yang harga jualnya mencapai Rp 299 juta dan Premium Gaming Experience dengan harga Rp 199 juta.

