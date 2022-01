Ini Deretan Teknologi Terbaru di CES 2022, dari Mobil Pintar hingga TV NFT

Las Vegas, Beritasatu.com - Perusahaan-perusahaan teknologi mendemonstrasikan berbagai inovasi terbarunya -mulai dari teknologi mobil otonom, Metaverse, hingga NFT (non-fungible token)- dalam perhelatan teknologi terbesar Consumer Electronics Show (CES) 2022 yang dimulai sejak 5 Januari 2022 hingga 8 Januari 2022 di Las Vegas, AS.

Samsung mengumumkan smart TV yang mengintegrasikan platform NFT. Samsung mengatakan aplikasi NFT dalam smart TV terbarunya akan menjadi "platform terintegrasi untuk menemukan, membeli, dan memperdagangkan karya seni digital NFT".

Beberapa startup NFT juga meramaikan CES 2022. Atomic Form adalah startup teknologi yang memungkinkan pemilik NFT menggabungkan dan memamerkan NFT dari dompet digital ke dinding digital. Blockparty adalah platform e-commerce yang dirancang khusus untuk perusahaan dan kreator NFT.

Divisi kendaraan otonom Intel, MobileEye, mengumumkan serangkaian prosesor baru yang ditujukan untuk sistem mengemudi otonom. Mobileye mengumumkan chip paling kuat yang pernah ada - EyeQ Ultra yang memanfaatkan arsitektur RISC-V dan dibangun di atas prosesor 5nm. Chip ini memiliki kekuatan komputasi hingga 176 TOPS yang mendukung kemampuan advanced driver assistance systems (ADAS) level 4. MobileEye menargetkan peluncuran pada tahun 2023 untuk chip dengan produksi massal untuk otomotif pada tahun 2025.

Intel juga mengumumkan prosesor generasi ke-12, Intel Core H-series, yang menjadi standar baru laptop berperforma tinggi. Prosesor i9-12900HK menyajikan performa hingga 40 persen lebih tinggi dari generasi sebelumnya i9-11980HK.

Samsung menyambut konsumen melangkah ke metaversenya, dengan mendekorasi rumah virtual dengan peralatan rumah tangga dan produk barunya di "My House", sebuah pengalaman online yang diselenggarakan di dunia maya Korea Selatan bernama Zepeto. "My House memberi pengguna kesempatan untuk mengenal produk Samsung dan mengalami cara untuk meningkatkan dan menyesuaikan rumah mereka," kata Yungwoong Kwon, manajer pusat pemasaran global Samsung Electronics.

Owo, sebuah perusahaan teknologi di Malaga, Spanyol, akan memamerkan rompi nirkabel yang dapat dikenakan yang menghubungkan Anda secara fisik dan membuat Anda merasa seperti sedang menangkap bola, dipukul, atau dipeluk. Rompi tersebut, yang saat ini sedang diuji untuk bermain video game, menggunakan teknologi haptic untuk menghasilkan getaran yang menyimulasikan lebih dari 30 sensasi berbeda yang mungkin dialami avatar online Anda.

