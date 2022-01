Huawei AI Creation Dorong Pertumbuhan Startup Digital di Indonesia

Sabtu, 8 Januari 2022 | 08:58 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai bagian dari upaya mendukung Indonesia mempersiapkan 600.000 talenta digital setiap tahun dan mendorong pertumbuhan startup lokal, Huawei bekerja sama dengan BISA AI Academy, Oudpro Indonesia, dan Pusat Studi Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta menyelenggarakan program untuk mendorong mahasiswa untuk mengasah kemampuan wirausaha dalam menciptakan startup.

CEO BISA AI Academy dan ketua AI Creation Octaviano Pratama mengatakan, lebih dari 2.000 mahasiswa telah mengikuti program Huawei untuk menciptakan startup berbasis kecerdasan buatan (AI) melalui program AI Creation yang diluncurkan sejak Agustus 2021 hingga Januari tahun ini.

"Program ini bertujuan untuk menghasilkan startup berbasis AI dari Indonesia,” kata Octaviano Pratama dalam keterangan resminya, Sabtu (8/1/2022).

"Berkaca dari kesuksesan AI Creation batch 1 tahun 2021, maka AI Creation batch 2 akan kami lanjutkan mulai Februari 2022 dengan menggunakan platform Kampus Merdeka,” tambahnya.

Menurut Octaviano, mahasiswa yang saat ini berada di semester 5 ke atas dapat masuk untuk mengikuti program sebelum 14 Januari 2022.

Presiden Huawei Cloud Indonesia Jason Zhang menegaskan, program ini merupakan bukti komitmen jangka panjang Huawei dalam mempercepat transformasi digital Indonesia, terutama dalam hal dukungan penguatan ekosistem transformasi digital dan pengembangan talenta transformasi digital.

"Huawei Cloud telah menarik 2,3 juta pengembang, 14.000 mitra konsultasi, 6.000 mitra teknis, dan merilis 4.500 produk marketplace. Huawei Cloud telah menjadi platform penting bagi organisasi untuk go digital," tegasnya.

Menurut Jason, Huawei Cloud mengajak semua untuk berpikir cloud native, bertindak cloud native, menyelami digital dan potensi Everything as a Service selama digitalisasi. Talents memainkan peran penting dalam digitalisasi, Huawei Cloud berkontribusi Technology as a Service untuk inovasi yang fleksibel, dan Expertise as a Service untuk keunggulan bersama selama talenta berkembang.

"Selama lebih dari 21 tahun hadir dan berkembang di masyarakat Indonesia, Huawei berharap dapat terus berkontribusi dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi pascapandemi dan turut serta mendukung visi besar Indonesia 2045. Di bawah payung komitmen I Do, Huawei saat ini memiliki target menyiapkan 100.000 talenta digital hingga 2024 sebagai salah satu kontribusi menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan siap untuk mendukung laju pertumbuhan startup digital di Indonesia,” tandas Jason Zhang.

Program AI Creation dimulai dengan pemilihan proposal ide startup berbasis AI, dimana siswa membentuk tim untuk membangun startup digital mereka. Dari hasil seleksi ide tersebut, terpilihlah 30 startup teratas untuk diberikan fasilitas membangun startup digital dalam hal pengembangan teknologi dan kecerdasan buatan (hacker), desain dan produk (hipster), serta bisnis dan manajemen (hustler).

Selama 3 bulan, peserta akan ditantang untuk membangun sendiri produk, merek, dan teknologi startup yang akan digunakan di bawah bimbingan dan arahan para ahli dan praktisi yang terlibat dalam program ini. Peserta juga akan diberikan wawasan industri, pengembangan aplikasi, dan bisnis melalui lebih dari 50 webinar melalui Tampil ID. Peserta juga diberikan fasilitas Huawei Cloud secara gratis.

Saat ini, 10 startup finalis AI Creation yang terpilih dari batch pertama tahun ini akan mempresentasikan produknya masing-masing di Huawei Exhibition Hall pada Januari 2022 dengan harapan dapat menarik perhatian investor yang tertarik mendanai pilot project mereka.

Program Huawei AI Creation juga merupakan bagian dari program yang lebih besar di Asia Pasifik, yang disebut Huawei Cloud Spark, yang diluncurkan pada Agustus 2020 di Singapura. Melalui program ini, Huawei bekerja sama dengan pemerintah, inkubator terkemuka, serta perusahaan modal ventura dan universitas untuk membangun platform dukungan bagi perusahaan rintisan baru. Saat ini, lebih dari 40 startup telah mengikuti program ini.

Program Spark telah menginvestasikan lebih dari US$ 100 juta selama tiga tahun dan memberikan dukungan komprehensif untuk ekosistem startup dan menciptakan nilai baru bagi perusahaan rintisan.

