Gempa Banten Langsung Jadi Trending Topic

Jakarta, Beritasatu.com - Gempa bumi dengan magnitudo 6,7 yang mengguncang Banten, Jumat (14/1/2022) langsung menjadi trending topic di media sosial Twitter.

Tercatat pada pukul 16.26 WIB empat topik mengenai gempa dibicarakan warganet di Twitter.

Gempa ini dirasakan warga Jabodetabek bahkan terasa hingga Sumedang, dan Tasikmalaya, Jawa Barat.

Berikut trending topic pada Jumat (14/1/2022):

1· Kerasa

33.5K Tweets

2. Gempa

148K Tweets

3. Banten

46.8K Tweets

4. Kenceng

13.9K Tweets

5· Tangerang

8,338 Tweets

6· Bekasi

18.5K Tweets

7. STAY SAFE

97.7K Tweets

8· Depok

9,277 Tweets

9. Lampung

3,415 Tweets

10. IndonesiaTangguh KuatDisegani

1,558 Tweets

#Earthquake (#gempa) possibly felt 2 min ago in #Daerah Khusus Ibukota Jakarta #Indonesia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/xZQa1x1mBZ