Lewat Leap, Telkom Percepat Transformasi Digital Indonesia

Rabu, 19 Januari 2022 | 17:52 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berkomitmen terus berkontribusi mewujudkan terciptanya transformasi digital pada segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai bentuk komitmen perusahaan mengakselerasi transformasi digital Indonesia, kini Telkom memiliki sebuah brand baru bernama Leap-Telkom Digital.

Leap merupakan wajah baru sekaligus umbrella brand beragam produk dan layanan digital Telkom untuk mengakselerasi digitalisasi masyarakat Indonesia.

Leap adalah inovator digital yang menghadirkan berbagai solusi dan produk transformatif untuk mendukung peningkatan sosial dan ekonomi Indonesia. Dengan adanya Leap, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia demi mengakselerasi terwujudnya kedaulatan digital nasional, sejalan dengan target pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.

Kehadiran Leap menjadi garda terdepan Telkom dalam mempercepat terwujudnya digitalisasi di berbagai sektor dan aspek kehidupan masyarakat.

“Leap adalah core engine untuk transformasi demi mewujudkan kedaulatan digital Indonesia. Melalui berbagai inovasi yang dimiliki Leap, ke depannya akan ada lebih banyak lagi solusi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Kehadiran Leap akan membawa dampak besar bagi Indonesia untuk bersaing dan melakukan leapfrog agar sejajar dengan negara-negara maju lain di dunia dalam waktu singkat,” kata Direktur Digital Business Telkom, Muhamad Fajrin Rasyid dalam keterangan tertulis, Rabu (19/1/2022).

Hadirnya Leap dilakukan karena Telkom memandang pentingnya kehadiran sebuah brand yang dapat memayungi setiap program dan produk transformatif yang dimiliki perusahaan. Sebagai entitas dengan fokus transformasi digital, Leap memiliki visi menjadi bagian dari perusahaan teknologi digital yang dapat memberdayakan masyarakat dalam membangun ekosistem digital demi mencapai kedaulatan digital Indonesia.

Dengan misi melakukan digitalisasi melalui berbagai inovasi dan akselerasi digital, Leap akan mengakselerasi ekosistem digital Indonesia melalui kolaborasi dengan pemerintah, local champion, dan perusahaan raksasa teknologi global.

“Leap memberikan solusi inovatif demi menyelesaikan tantangan sosial dan ekonomi melalui berbagai produk dan layanan bersifat inklusif, yang dapat mempercepat digitalisasi Indonesia. Sebagai core engine digitalisasi, Leap akan memberikan berbagai solusi untuk meningkatkan standar penghidupan masyarakat di era digital,” ujar Fajrin.

Setiap huruf pada nama Leap memiliki arti dan makna sendiri yang melambangkan komitmen transformasi digital. Leap merupakan gabungan dari kata Look for progress, Exploring new ideas to innovate, Always giving good impact, dan Providing solution. Leap sebagai brand yang selalu memandang ke depan, terbuka dengan ide dan inovasi, serta memberikan berbagai solusi untuk membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Logo Leap menunjukkan bentuk dasar dalam pergerakan melompat maju menuju kedaulatan digital. Lambang ini juga menunjukkan Leap sebagai core value dalam menciptakan produk digital yang inovatif, solutif, serta memberi dampak baik untuk negeri agar terus maju mencapai kedaulatan digital. Penggabungan huruf L dengan stilasi ikon panah ke kanan pada logo Leap adalah simbol sebuah semangat untuk terus maju berakselerasi tanpa henti.

Brand Leap akan diluncurkan secara resmi pada Februari 2022 bersama dengan pameran yang menunjukkan berbagai produk-produk digital unggulan persembahan Telkom seperti PaDi UMKM, BigBox, MySooltan, Agree, Logee, Pijar dan produk digital lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengakses https://leap.digitalbisa.id/.

