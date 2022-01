Terkena Ransomware, Bank Indonesia Sebut Tidak Pengaruhi Layanan

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia diberitakan menjadi korban dari serangan ransomware. Seperti diinformasikan pada media sosial Twitter @darktracer_int mengungkapkan bahwa, Bank Indonesia telah diretas oleh kelompok peretas Conti Ransomware Gang.

[ALERT] Conti ransomware gang has announced "BANK OF INDONESIA" on the victim list. pic.twitter.com/qv2iJswis5