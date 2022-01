Metaverse Dinilai Untungkan Industri Perbankan

Rabu, 26 Januari 2022 | 13:12 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Metaverse dipastikan akan menjadi teknologi paling menarik yang layak dipertimbangkan perbankan di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pengalaman imersif yang ditawarkan metaverse bisa dikemas perbankan sebagai new experience bagi nasabahnya yang bermuara pada customer satisfaction.

Managing Director Shinta VR, Andes Rizky mengatakan pasca-Mark Zuckerberg mengumumkan mengganti nama Facebook menjadi Meta Platforms Inc atau Meta pada 28 Oktober 2021 lalu, metaverse tiba-tiba menjadi topik paling aktual dan banyak dibicarakan orang di muka bumi ini. "Apalagi, ketika pendiri Microsoft, Bill Gates memprediksi dalam 2-3 tahun mendatang rapat-rapat kantor juga akan diadakan di metaverse," kata dia dalam webinar “Banking in Metaverse: a Hype or Real, Rabu (26/1/2022).

BACA JUGA Indonesia Miliki Peluang Besar Kembangkan Metaverse Dunia

Sebagai gambaran, teknologi imersif merupakan teknologi yang mengaburkan batasan antara dunia nyata dengan dunia digital atau dunia simulasi, sehingga penggunanya bisa merasakan suasana yang mirip dengan dunia nyata

Bahkan perbankan, menurutnya adalah salah satu industri yang paling diuntungkan dengan adanya teknologi metaverse. “Pengalaman imersif yang ada pada metaverse mampu menciptakan pengalaman baru mendalam sehingga bisa memuaskan pelanggan,” ujarnya

Salah satu studi mengungkapkan bahwa pengalaman baru membuat pelanggan lebih bahagia daripada objek fisik. Perusahaan yang lebih memprioritaskan pengalaman dibanding produk memiliki kemungkinan rujukan 200% lebih besar dan loyalitas pelanggan 25% lebih banyak. “Teknologi metaverse mampu mengaburkan batas antara kenyataan dan dunia virtual. Nah, saya kira, bank tak perlu lagi menunggu dalam keraguan, sebab di metaverse ada banyak peluang yang bisa dimanfaatkan bank,” tutur Andes.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily