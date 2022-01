Telkomsel Hadirkan Paket Halo Unlimited, Kuota Data hingga 150 GB

Kamis, 27 Januari 2022 | 22:41 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Surabaya, Beritasatu.com - Telkomsel Area Jawa Bali terus meningkatkan penggunaan data melalui paket data

seiring dengan kebutuhan gaya hidup digital pelanggan.

Setelah meluncurkan paket baru voucher fisik internet bagi pelanggan prabayar, Telkomsel menghadirkan paket Halo Unlimited bagi pelanggan baru Telkomsel Halo maupun pelanggan Telkomsel Prabayar yang ingin bermigrasi ke layanan Telkomsel Halo.

Paket Halo Unlimited ini ditujukan untuk meningkatkan penggunaan data dengan harga makin murah bagi pelanggan Telkomsel.

VP Consumer Sales Area Jawa Bali, Riny Novitriyanti, mengatakan, produk layanan data yang diluncurkan ini seiring dengan kebutuhan gaya hidup digital pelanggan Telkomsel. Ini tercermin dari pertumbuhan payload layanan data pelanggan baik prabayar maupun pascabayar selama 2021.

"Berdasarkan data di kuartal III 2021, pertumbuhan payload layanan data pelanggan, baik prabayar maupun pascabayar di area Jawa Bali lebih dari 44 %,” kata Rini di Surabaya, Kamis (27/1/2022).

Riny menjelaskan dengan paket Halo Unlimited, pelanggan bisa berlangganan mulai Rp 80.000 per bulan. Harga berlangganan tersebut termasuk kuota data hingga 150 GB, ditambah bebas telepon sampai 1.000 menit, bebas kirim 2.000 SMS ke semua operator, serta kuota roaming internasional 500 MB.

Kehadiran paket Halo Unlimited, kata Riny, pelanggan pascabayar bisa menikmati kualitas jaringan broadband 4G/LTE. Paket Halo Unlimited membuka peluang yang lebih luas bagi pelanggan Telkomsel Halo dalam mengakselerasikan adopsi ragam keunggulan gaya hidup digital.

"Gaya hidup digital bisa dinikmati pelanggan dimana pun dia berada termasuk daerah pelosok sekalipun, selama menggunakan Halo Unlimited dengan harga yang sudah dipilih sendiri sesuai kuota yang diinginkan,” paparnya.

Selain itu, dengan paket tersebut pelanggan dapat mengakses 27 aplikasi dalam MAXstream, GamesMAX, MusicMAX, e-commerce tanpa batas. "Begitu mengaktifkan paket Halo Unlimited dan mendaftar aplikasi, pelanggan bisa menikmati beragam hiburan termasuk games yang tersedia di aplikasi,” katanya.

Seperti di Maxstream terdapat hiburan yang dihadirkan oleh HBO Go, Viu, Usee TV Go, Vidio, Sushiroll, Genflix, RCTI+, Disney Hotstar. Beragam mobile games juga bisa dimainkan dalam GamesMAX, seperti Free Fire, Mobile Legend Bang Bang, Arena of Valor, PUBG Mobile, LINE Let's Get Rich, Marvel Super War dan Rise of Nowlin.

Hiburan musik bisa dinikmati di MusicMAX, tersedia beragam pilihan mulai LangitMusik, JOOX, Smule, Spotify, Svara, Resso. Aplikasi lainnya yang juga bisa diunduh seperti WhatsApp, LINE, Shopee. Tokopedia, Lazada.

