Raih Pendanaan US$ 400 Juta, Nilai Pasar FTX AS Tembus US$ 8 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - FTX, salah satu salah satu platform pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, mengumumkan bahwa perusahaan berhasil mengumpulkan putaran pendanaan seri A senilai US$ 400 juta di Amerika Serikat (AS). Adapun investor yang mengikuti putaran pendanaan ini antara lain, Paradigm, Temasek Holdings Singapura, Multicoin Capital, Lightspeed Venture Partners, dan SoftBank Vision Fund 2.

Presiden FTX AS Brett Harrison mengatakan, pendanaan dari para investor besar sangat berarti bagi perusahaan karena menunjukkan FTX AS adalah salah satu platform pertukaran kripto yang bisa bersaing. Setelah berhasil melakukan putaran pendanaan pertamanya, nilai pasar FTX AS diperkirakan mencapai US$ 8 miliar.

"Pencapaian yang dihasilkan oleh putaran pendanaan perdana ini juga merupakan sinyal bahwa kami dapat berkembang dengan cepat,” kata Brett Harrison dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (2/2/2022).

Harrison menjelaskan, FTX AS berencana memanfaatkan pendanaan seri A tersebut untuk meningkatkan basis pelanggan, baik melalui investasi dalam produk sendiri atau pemasaran digital, dan melakukan kemitraan dengan tokoh-tokoh terkemuka.

"Bursa kripto ini juga berencana untuk merekrut staf-staf terbaik untuk mendukung perkembangan FTX di masa depan. Melalui pendanaan ini, kami bisa keluar dan bersaing serta merekrut orang-orang terbaik,” ujarnya.

FTX AS yang berbasis di Chicago diluncurkan pada tahun 2020 oleh mantan eksekutif Wall Street, bersaing dengan platform pertukaran crypto terkemuka seperti Coinbase dan Binance.

Pada Oktober lalu, FTX AS mengakuisisi LedgerX sebagai strategi perusahaan untuk memperluas pasar ke ranah perdagangan berjangka dan opsi crypto.

FTX AS tercatat memiliki volume harian rata-rata sekitar US$ 360 juta pada kuartal ketiga tahun 2021. Sementara, angka pengguna aktif tercatat meningkat 52% dari kuartal ke kuartal.

Harrison mengatakan, salah satu pendorong utama meningkatkan pengguna FTX adalah integrasi lokapasar atau marketplace NFT (Non-Fungible Token), yang bekerja di jaringan Solana dan Ethereum.

"NFT merupakan alat orientasi yang hebat dan membawa banyak orang ke industri kripto. Meskipun mereka tidak terlalu paham soal blockchain, namun mereka tertarik dengan seni dan koleksi digital. Ada pasar besar yang belum dimanfaatkan untuk perdagangan semacam itu,” jelasnya.

