Startup Dencity Fokus Pengembangan Perangkat IoT

Jumat, 11 Februari 2022 | 15:30 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Dencity, startup periklanan akan berfokus pada pengembangan perangkat IOT yang berbasis crypto mining yang ditenagai oleh blockchain platform yaitu Binance Smart Chain di tahun 2022 ini.

Bekerjasama dengan Bell Technology yang sudah 5 tahun berkecimpung dalam pembuatan blockchain platform, smartcontract dan DApps (Decentralized Application), mereka mewujudkan juga bagaimana model ekonomi berbasis ekosistem yang nantinya akan menjadikan setiap user menjadi end-point untuk menjadi data resources miner dimanapun mereka berada.

Fokus pada market OOH (Out of Home) dan DOOH (Digital Out Of Home) dengan nilai market sekitar Rp 40,17 Triliun hanya di Indonesia pada tahun ini, menjadikan Dencity satu-satunya startup real-time monitoring dan big data marketing di Indonesia yang ada market ini.

“Kami melihat bahwa penting bagi para pengiklan untuk mengetahui target lokasi yang akan mereka jadikan untuk melakukan kampanye pemasaran. Kadangkala budget marketing dari sisi pengadaan Iklan OOH/DOOH terlalu berlebihan dan tidak tepat

sasaran. Rasio cost dengan new user tidak sebanding dan cenderung ‘buang-buang uang’. Di sinilah kami hadir untuk menjawab itu semua dan kami berharap ada masa depan untuk dunia OOH/ DOOH yang hanya menguasai 39% market saja dibandingankan Iklan TV dan media Internet,” ujar Syaiful Anwar, CEO Dencity dalam keterangannya, Jumat (11/2/2022).

Saat ini untuk mengembangkan produk dan juga marketing ke beberapa daerah di Indonesia bahkan dunia, Dencity akan menggunakan model bisnis yang berbeda dengan cara biasanya.

"Dengan memanfaatkan jaringan blockchain, akanmempermudah bagi siapapun menjadi end-point untuk meng-grab data audience dengan hanya memiliki perangkat IOT ( Internet of Things) yang sudah didesain khusus oleh tim Dencity yang bekerjasama dengan Bell Technology," tambah Syaiful.

Hal ini akan menargetkan semua ekosistem yang ada bisa bekerjasama dengan paralel dengan memberikan insentif dan reward kepada user secara langsung secara real time.

Selama dua tahun, Dencity menjadi startup yang mampu membuat sebuah terobosan baru yaitu dengan memberikan akurasi jumlah audience yang berada pada papan iklan tertentu seperti billboard, video tron, dan POS LED Screen.

