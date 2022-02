Hipmi Jaya Gelar Bincang Metaverse dan NFT

Sabtu, 12 Februari 2022 | 21:12 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Hipmi Jaya Goes to Metaverse di Nalar Live, Jakarta Selatan, Jumat 11 Februari 2022. (Foto: Handout)

Jakarta, Beritasatu.com - Hipmi Jaya menyelenggarakan kegiatan bincang-bincang bertajuk "Hipmi Jaya Goes to Metaverse" di Nalar Live, Jakarta Selatan dan live via Zoom dan Youtube Hipmi Jaya Connect, Jumat (11/2/2022). Kegiatan Hipmi Jaya Goes to Metaverse ini dilakukan guna membahas serta memberikan pengetahuan mengenai metaverse serta Non-Fungible Token atau NFT yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat serta warganet.

Non Fungible Token atau yang biasa disebut NFT sekarang ini mulai banyak diperbincangkan di sosial media, hal ini juga membuat dunia investasi di Indonesia menjadi ramai akhir-akhir ini terlebih dengan munculnya fenomena Ghozali yang berhasil meraup keuntungan hingga miliaran rupiah dengan menjual aset berbentuk NFT.

"Mengupas tuntas mengenai NFT, Hipmi Jaya Talks tentunya mengundang lima pembicara yaitu Rob Clinton Kardinal merupakan NFT’s Enthusiast sekaligus Founder Onic Esport, Teguh Kurniawan Harmanda COO dari Tokocrypto, Darrel Juwono seorang NFT’s Enthusiast dan influencer, Rob Raffael Kardinal merupakan Solana NFT Expert, dan @bangmarlon," ujar Bagus Pratomo selaku ketua acara melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/2/2022).

NFT merupakan aset digital berbasis teknologi blockchain yang tengah populer di dunia kripto. NFT memberikan opsi bagi para seniman, kreator dan influencer untuk dituangkan dalam bentuk aset digital.

