Brick Dapat Pendanaan Rp 122 Miliar dari Flourish Ventures dan Antler

Selasa, 15 Februari 2022 | 13:53 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Brick, perusahaan financial technology (fintech) Indonesia penyedia Application Programming Interfaces (APIs) mengumumkan pendanaan sebesar US$ 8,5 juta atau Rp 122 miliar dari Flourish Ventures dan Antler, untuk mengembangkan platform teknologi baru. (Foto: Dok. Brick)

Jakarta, Beritasatu.com - Brick, perusahaan financial technology (fintech) Indonesia, penyedia Application Programming Interfaces (APIs) meraih pendanaan senilai US$ 8,5 juta atau sekitar Rp 122 miliar dari modal ventura global, Flourish Ventures dan Antler.

Co-founder dan CEO Brick, Gavin Tan mengatakan, pendanaan dari dua modal ventura global tersebut, sejalan dengan rencana perusahaan yang tengah membangun infrastruktur fintech untuk perusahaan teknologi di Asia Tenggara.

"Pendanaan ini membantu kami untuk tumbuh dengan cepat, mengembangkan platform teknologi kami untuk menawarkan beragam produk baru, serta mendukung lebih banyak developer dan startup di Asia Tenggara untuk membangun layanan keuangan yang inklusif. Kami senang menyambut Flourish dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan Antler,” kata Gavin Tan melalui siaran persnya, Selasa (15/2/2022).

Pendanaan dipimpin oleh modal ventura global Flourish Ventures dan Antler serta diikuti oleh Trihill Capital (yang juga merupakan investor sebelumnya), Better Tomorrow Venture dan Rally Cap Ventures. Tokoh global terkemuka dalam industri fintech yaitu Sima Gandhi (Plaid, Creative Juice), Yan Wu (Bond), Brian Ma (Zero Down), Ooi Hsu Ken (Iterative), Amrish Rau (Pine Labs) dan Andrea Baronchelli (Aspire).

Brick sendiri sudah bekerja sama dengan ribuan developer di Indonesia dan memiliki lebih dari 50 klien termasuk beberapa perusahaan fintech diantaranya, Sinarmas Group dan Astra Financial. Brick telah mendukung lebih dari 13 juta panggilan API dan 1 juta konsumen setiap bulannya.

Brick membangun APIs untuk fintech dan perusahaan teknologi. API Brick memudahkan platform fintech untuk menawarkan jasa pembayaran, kredit, investasi dan asuransi kepada konsumen dengan menghubungkan platform mereka dengan sumber data yang bersifat hyper-local.

Sumber: BeritaSatu.com