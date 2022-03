Samsung Galaxy S22 Series 5G Resmi Hadir di Indonesia

Selasa, 1 Maret 2022 | 14:57 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Samsung secara resmi menghadirkan Galaxy S22 Series 5G dan Galaxy Tab S8 Series 5G ke Indonesia, Selasa (1/3/2022). Masyarakat sudah bisa mendapatkan gadget ini secara langsung mulai Jumat (4/3/2022), secara online maupun di toko offline terdekat.

“Dari waktu ke waktu, kita selalu ditantang untuk mengerjakan sesuatu dengan cara baru untuk proses yang lebih efektif dan hasil yang lebih baik. Hal yang sama juga terjadi di Samsung, di mana kami konsisten menantang diri kami untuk menciptakan smartphone dengan standar yang lebih tinggi dari tahun ke tahun, dan kini kami hadir dengan Galaxy S22 Series 5G yang mendobrak batasan dengan membawa standar paling epic di kelas flagship," ujar Simon Lee, President, Samsung Electronics Indonesia.

Galaxy S22 Series 5G membawa standar baru untuk smartphone flagship dengan menanamkan berbagai kecanggihan dan inovasi terdepan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengguna smartphone yang kian berkembang dan semakin terintegrasi. Sebagai bentuk komitmen untuk mendekatkan Galaxy S22 Series 5G ke masyarakat, Samsung pun hari ini resmi menghadirkan Galaxy S22 Series 5 G di Indonesia untuk segera dinikmati langsung para konsumen Indonesia.

Masyarakat yang tertarik terhadap Galaxy S22 Series dapat mengunjungi Consumer Launchyang akan hadir di 7 titik yang tersebar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya sepanjang 4–27 Maret 2022 guna menikmati pengalaman langsung menggunakan Galaxy S22 Series 5G. Untuk Consumer Launch pertama konsumen dapat mengunjungi Kota Kasablanka dan Central Park Jakarta pada tanggal 4-6 Maret 2022.

"Galaxy S22 Series 5G dan Galaxy Tab S8, Galaxy ecosystem dapat mendukung produktivitasmu hingga membebaskan kreativitasmu, your new rules to make everyday epic. Konsumen Indonesia dapat langsung mendatangi beberapa titik di Jakarta segera mulai tanggal 4 Maret 2022, untuk merasakan langsung kecanggihan yang dihadirkan smartphone flagship terbaru dari Samsung ini,” ujar Lo Khing Seng, Head of Mobile Experience Business, Samsung Electronics Indonesia.

