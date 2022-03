Menkominfo: Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG G20

Kamis, 3 Maret 2022 | 23:09 WIB

Oleh : Yustinus Paat / CAR

Menkominfo Johnny G Plate dalam GSMA Ministerial Programme Strategies for Energising the Data Economy, di Barcelona, Spanyol, Selasa, 1 Maret 2022. (Foto: Istimewa)

Barcelona, Beritasatu.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan pemerintah tengah berupaya mendorong adopsi tata kelola data dalam Forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G-20 tahun ini. Pandemi Covid-19 telah mendorong peningkatan penggunaan teknologi digital. Kondisi itu memicu peningkatan traffic dan konsumsi data gobal secara signifikan. Data, bahkan telah menjadi katalis vital bagi inovasi dan dasar ekspansi bisnis di era digital.

“Sangat penting bagi sebuah negara untuk memiliki fondasi kepercayaan yang kuat sebagai prasyarat yang mendasari pelaksanaan cross border data flow and data free flow. Penggunaan aliran data lintas batas yang tepat diharapkan dapat mempercepat kontribusi terhadap perekonomian dunia,” ujar Johnny dalam GSMA Ministerial Programme Strategies for Energising the Data Economy di Barcelona, Spanyol, Selasa (1/3/2022) sebagaimana keterangan yang diterima Beritasatu.com, Kamis (3/3/2022).

Menurut Johnny, implementasi aliran data lintas batas memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, pemerintah Indonesia menekankan isu tentang cross-border data flow dan data free-flow with trust untuk menunjukkan peran penting data dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital.

“Selain itu, keamanan dan kedaulatan data setiap negara juga harus diperhatikan dengan penuh hormat, dengan penekanan pada prinsip-prinsip transparansi, keabsahan, keadilan, dan timbal balik,” kata Menkominfo.

Johnny menyatakan pemerintah Indonesia mendukung penekanan transfer data lintas negara sesuai dengan hukum negara dan hukum internasional yang berlaku. Johnny mengatakan Indonesia menerapkan empat pilar transfer data lintas negara, yakni lawfulness, fairness, transparency dan reciprocity.

Mengutip hasil studi Information Technology and Innovation Foundation, Johnny juga mengungkap empat prinsip penerapan kebijakan data free flow with trust. Pertama, pihak yang mengumpulkan data harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembagian data yang dikumpulkan.

Sumber: BeritaSatu.com