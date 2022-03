CEO Kolektibel: NFT Tiket Menuju Metaverse

Jumat, 4 Maret 2022 | 14:08 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Kolaborasi Kolekibel dengan VIA menjadikan NFT ke ekosistem Metaverse. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - NFT (Non-Fungible Token) saat ini menjadi tren bisnis digital bagi sebagian masyarakat. Kolektibel bersama dengan VIA akan berkolaborasi untuk melakukan transformasi aset yang dimiliki VIA menjadi NFT menuju ekosistem Metaverse.

“NFT adalah tiket menuju Metaverse,” ujar Pungkas Riandika CEO Kolektibel kepada awak media, Jumat (4/3/2022).

VIA sebagai konten produser berpeluang untuk memberikan supply NFT berupa konten memorabilia eksklusif dari program-program yang dimilik. NFT yang kemudian akan diluncurkan merupakan cerminan value yang dimiliki oleh VIA berupa tiga pilar utama yaitu News, Entertainment, dan Sport.

“VIA melihat NFT bukan hanya sebagai tren, tetapi sebagai gerbang menuju pemanfaatan konten yang baru dan kelahiran ekosistem digital yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ucap Kepala Eksekutif (CEO ) PT Digi Bintang Sinergi, Ahmad Zulfikar Said.

Disebutkan, membangun bisnis NFT dibutuhkan tiga faktor penting yaitu kelangkaan (rarity), validasi dari Komunitas, dan memiliki manfaat (utility). Tiga faktor tersebut terdapat di dalam konten eksklusif yang dimiliki oleh VIA.

Faktor-faktor ini adalah hal-hal yang memotivasi kedua belah pihak untuk menjalin hubungan kerja sama dalam menciptakan sebuah ekosistem yang kondusif, sehingga mendorong pergerakan massal untuk masuk ke dalam dunia NFT.

“VIA mengelola program-program yang berpeluang menjadi sebuah memorabilia bagi perjalanan peristiwa penting di Indonesia. NFT memberi fungsi baru pada memorabilia tersebut yaitu sebagai kepemilikan video yang memiliki value dan utility bagi para kolektor” tambah Pungkas.

BACA JUGA Ekspansi Bisnis Digital, NETV Kembangkan Platform Netverse

Menurutnya, hingga saat ini memiliki lebih dari 90,000 jam konten library dengan 3.500 judul yang terdiri dari lebih dari 12 genre, dengan dukungan sekitar 250 orang SDM berpengalaman di industri kreatif, konten, dan production.

Kolektibel.com sendiri merupakan marketplace NFT terkurasi pertama di Indonesia yang ramah (karena menggunakan rupiah sebagai alat transaksi keuangan yang sah), aman (mematuhi legal compliance di Indonesia), dan original (karena hubungannya langsung ke pemilik IP).

Platform Kolektibel berisi NFT terbaik dari olahraga, budaya, musik, gaya hidup sampai momen legendaris. Kolektibel berbasis Vexanium, protokol blockchain Indonesia yang hadir sejak 2018. Vexanium telah menjadi infrastruktur yang mendukung use case bisnis, layanan masyarakat, dan komunitas.

Penasaran dengan NFT yang akan dirilis VIA dan Kolektibel? Anda bisa mendaftar terlebih dahulu di via.kolektibel.com/waitlist.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com