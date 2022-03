Teknologi Pengenalan Wajah Digidata Resmi Tercatat di NIST

Jumat, 4 Maret 2022 | 14:36 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

PT Digital Data Teknologi Terdepan (Digidata) meraih sertifikasi untuk penilaian algoritma di kategori Face Recognition Vendor Test (FRVT) dari National Institute of Standards and Technology (NIST). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Digital Data Teknologi Terdepan (Digidata) meraih sertifikasi untuk penilaian algoritma di kategori face recognition vendor test (FRVT) dari National Institute of Standards and Technology (NIST), lembaga standarisasi dan salah satu laboratorium bidang sains dan teknik tertua di Amerika Serikat (AS).

FRVT merupakan program uji pengukuran kinerja teknologi pengenalan wajah, yang dijadikan tolak ukur kecanggihan teknologi pengenalan wajah berdasarkan pemrograman algoritma yang dimiliki dan dapat diterapkan di lembaga sipil, lembaga jasa keuangan maupun lembaga penegakan hukum.

Program uji pengukuran teknologi pengenalan wajah tersebut, mengukur akurasi, kecepatan, ketangguhan, pemakaian CPU dan memory, dan beberapa faktor lainnya.

BACA JUGA Platform Pengenalan Wajah Ini Terintegrasi PeduliLindungi

Komisaris Digidata dan CFO GDP Venture, Benny Sudrata mengatakan, GDP Venture sebagai investor sangat bangga terhadap prestasi yang diraih oleh Digidata. Hal ini menunjukkan, teknologi pengenalan wajah Digidata berkembang dengan baik dan sangat signifikan.

"Kedepannya saya berharap akan ada prestasi-prestasi lainnya yang membanggakan yang diterima oleh Digidata," ujar Benny Sudrata, dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (4/3/2022).

CIO Digidata, Yogi Liman menjelaskan, Digidata bangga melihat hasil teknologi algoritma face recognition yang dikembangkan perusahaan dapat mencapai peringkat top 30 dari 250 lebih perusahaan kelas dunia yang mengikuti sertifikasi dari NIST dalam hal biometric template generation, finalization, pencarian matching, pemakaian resource CPU dan memory.

BACA JUGA Qlue Dapat Suntikan Dana dari MDI dan GDP Venture

"Hal ini tidak terlepas dari pengalaman yang kami miliki sebelumnya yaitu sebagai pionir di dunia EKYC dan bekerja sama dengan beberapa lembaga penegakan hukum, sehingga kami mengetahui teknologi biometrik apa yang dibutuhkan dan sangat membantu perusahaan dalam menanggulangi fraud," kata Yogi Liman.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com