Paques Perkenalkan Bahasa Pemrograman Karya Anak Bangsa

Kamis, 10 Maret 2022 | 17:54 WIB

Oleh : Herman / WBP

Paques menggelar acara Bincang "Big Data-Take a Peek in Your Data, Know Your Business" sekaligus memperkenalkan bahasa pemrograman PQL (paques query language), Selasa, 10 Maret 2022. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Salah satu penyedia solusi big data analitik buatan Indonesia, Paques, memperkenalkan bahasa pemograman yang dibuat sendiri yaitu PQL (paques query language) yang dilengkapi distributed asynchronous parallel pipeline.

CEO & Product Creator Paques Benni Adham menyampaikan, melalui PQL, pengolahan data yang umumnya merupakan proses yang kompleks dapat dikerjakan hanya menggunakan satu platform dengan performa tinggi. Selain itu, bahasa pemrogaman buatan Paques ini memungkinkan pengguna tanpa kemampuan koding untuk mengoperasikan Paques secara mudah dengan adanya fitur drag-and-drop.

“Paques memungkinkan data yang masuk secara apa adanya langsung dapat diolah dengan cepat, dengan teknologi yang kita buat sendiri yaitu distributed asynchronous parallel pipeline processing, menghasilkan data yang dapat dipresentasikan dengan cepat untuk users," jelas Benni Adham dalam acara "Bincang Big Data - Take a Peek in Your Data, Know Your Business" sekaligus perkenalan PQL, Kamis (10/3/2022).

Pakar Teknologi Informasi Onno W. Purbo menambahkan, dalam kemajuan teknologi saat ini, data dilihat sebagai aset yang sangat penting, di mana pemanfaatan data yang efektif dapat membantu bisnis dalam melakukan analisis untuk memprediksi permintaan pelanggan serta mendorong proses pengambilan keputusan.

"Proses pengolahan data yang umumnya ada saat ini merupakan bagian yang cukup kompleks dan memakan tidak hanya waktu, tetapi juga sumber daya yang tidak sedikit dengan adanya kebutuhan berbagai macam tools atau software untuk mendukung fungsi seperti analisa data dan visualisasi data," kata Ono.

Dalam acara Bincang Big Data ini, Paques juga memaparkan kemampuan solusi big data analitiknya dan tantangan big data serta pengolahan data yang ada saat ini. "Kita bekerja sama dengan Paques untuk mengolah data yang sangat besar dengan respon yang sangat cepat, dan kolaborasi kita berhasil melahirkan support maksimal," kata General Manager Network Service Assurance, Telkomsel Sumbagsel Wahyudi Chandra.

Paques sendiri menyajikan solusi-solusi big data yang dapat digunakan sesuai kebutuhan yang menjadi fokus pengguna bisnis, antara lain Paques cloud connect, Paques data enterprise, Paques data studio, Paques rrueAI, dan Paques media intelligence.

