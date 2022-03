Axioo Gandeng Asaba Rilis Seri Laptop Profesional

Jumat, 11 Maret 2022 | 20:36 WIB

Oleh : Emanuel Kure / FER

Axioo bersama PT Asaba meluncurkan MyBook Pro K-series dan MyPC One Pro K-series (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Axioo bersama PT Asaba (Aneka Sakti Bakti) yang telah ditunjuk resmi oleh Axioo sebagai mitra distributor, meluncurkan MyBook Pro K-series dan MyPC One Pro K-series.

Senior VP Corporate & Government Axioo Indonesia, Saiful Anuar, mengatakan, kedua produk ini merupakan seri laptop dan All in One PC terbaru dengan dukungan prosesor Intel Core Generasi ke-11 yang digadang mampu memberikan performa terbaik untuk meningkatkan produktivitas bekerja.

"Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas bekerja di era digital saat ini adalah adanya dukungan dari teknologi dengan performa yang tinggi. Axioo menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang menginginkan laptop bertenaga super untuk mendukung produktivitas harian mereka," ujar Saiful, melalui keterangan persnya, Jumat (11/3/2022).

Saiful menjelaskan, misi ini juga didukung penuh oleh PT Asaba yang telah ditunjuk resmi oleh Axioo sebagai distributor utama untuk memasarkan produk laptop Axioo MyBook PRO K-series ini.

Axioo MyBook PRO K-series dan MyPC One PRO K-series hadir dengan besutan teknologi prosesor kelas atas dan tertinggi saat ini. Kebutuhan komputasi yang kompleks dan cukup berat seperti design grafis, video editing, hingga bermain game mampu dihadirkan oleh seri laptop ini berkat dukungan prosesor Intel Core generasi ke-11.

Prosesor Intel Core generasi ke-11 juga diklaim mampu mengoptimalkan efisiensi penggunaan tenaga dengan kinerja dan respon cepat ketika beroperasi pada frekuensi lebih tinggi dibanding generasi prosesor yang sebelumnya. MyBook K-series tersedia dalam varian prosesor Intel Core i3, Intel Core i5 dan Intel Core i7.

Presiden Direktur PT Asaba, Dion Setiabudi, mengatakan, Asaba merupakan perusahaan distributor teknologi informasi dan peralatan kantor terkemuka di Indonesia.

"Melalui jaringan dan mitra bisnis yang telah dimiliki dan dikembangkan oleh Asaba, kami yakin dan siap untuk berkolaborasi bersama Axioo untuk memasarkan produk laptop MyBook Pro K-series yang mana sangat berpotensi untuk laris terjual dan menjadi andalan masyarakat profesional di Indonesia," jelas Dion Setiabudi.

Sumber: Investor Daily