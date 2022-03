Perkembangan Kripto dan NFT CSC Makin Diminati

Senin, 14 Maret 2022 | 17:07 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Adopsi terhadap aset kripto semakin meluas dan makin banyak peminat serta penggunanya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, The Korea Times memberitakan bahwa komite kampanye calon presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi masukan dan menyarankan DPK dapat menjadi partai pertama di dunia yang mengumpulkan dana dalam pemilihan presiden dengan merilis non fungible token (NFT).

Melihat kembali momen kripto yang paling berkesan pada tahun 2021, orang harus menyebutkan perkembangan yang sangat signifikan dari NFT yang dipicu rekor penjualan karya seni digital The Merge yang laku terjual USD 91,8 juta atau setara Rp1,318 triliun serta "Everydays: the First 5000 Days" yang terjual senilai USD 69,3 juta atau senilai Rp 995,1 miliar.

BACA JUGA CEO Kolektibel: NFT Tiket Menuju Metaverse

Menurut The Block Research, volume perdagangan NFT yang melebihi USD 13 miliar pada tahun 2021 sangatlah mengejutkan banyak pihak. Bahkan di Amerika Serikat pada 28 Desember, volume perdagangan NFT melonjak hingga 42,988%, apabila dibandingkan dengan angka pada tahun 2020.

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com