CTI Group Gelar IT Infrastructure Summit 2022

Panel diskusi IT Infrastructure Summit 2022 dengan panelis Anton Ruddenklau, Head of Financial Services Advisory, KPMG Singapore,Roy Nugroho, Director of Grab for Business, Grab Indonesia, Herman Widjaja, Chief Technology Officer of Tokopedia dan Chirag Sukhadia, Chief Enterprise Data Analytics Officer, Indosat Ooredoo Hutchison. Hadir sebagai moderator Dickie Widjaja selaku CIO Investree. (Foto: Dok. CTI Group)

Jakarta, Beritasatu.com - Penyedia solusi infrastruktur digital PT Computrade Technology International (CTI Group) untuk pertama kalinya menggelar IT Infrastructure Summit 2022 secara virtual.

Acara ini terbuka untuk kalangan perusahaan dan organisasi di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Ratusan peserta dari berbagai industri menghadiri acara tahunan terbesar CTI Group yang tahun ini merupakan penyelenggaraannya yang kedelapan.

CTI Infrastructure Summit tahun ini mengangkat tema "Making the Connected Enterprise a Reality: Thriving in the Post-Covid-19 World”.

Hadir sebagai pembicara utama Adrian Clamp, Head of Global Connected Enterprise, KPMG International.

Pada kesempatan tersebut, Adrian berbagi pikiran terkait konsep connected enterprise (perusahaan terhubung) sebagai salah satu strategi perusahaan dan organisasi membangun daya saing melalui peningkatan hubungan dengan pelanggannya.

Pembicara ahli lainnya yang akan hadir untuk berbagai pengalaman terkait upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan dalam sesi panel diskusi adalah Anton Ruddenklau, Head of Financial Services Advisory, KPMG Singapore, Roy Nugroho, Director of Grab for Business, Grab Indonesia, Herman Widjaja, Chief Technology Officer of Tokopedia dan Chirag Sukhadia, Chief Enterprise Data Analytics Officer, Indosat Ooredoo Hutchison.

Tidak ketinggalan Gaurav Mallawat, SASE Product Management Specialist, APJC, Cloudflare, Habisanti, Country Manager of Veeam Indonesia, dan puluhan ahli lainnya dari berbagai area solusi digital.

“Fokus pada pelanggan telah menjadi prioritas utama perusahaan melalui transformasi digital yang dilakukannya. Namun banyak perusahaan yang masih gagal menghadirkan value dari investasi teknologi digital untuk menghadirkan pengalaman pelanggan terbaik karena kendala untuk mengintegrasikan operasi bisnis melalui penyelarasan people, proses, dan teknologi itu sendiri," ujar Rachmat Gunawan selaku CEO CTI Group dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (15/3/2022).

Melalui CTI IT Infrastructure Summit 2022, kami berharap dapat menambah wawasan dan best practice bagi para pemimpin inovasi dan transformasi digital perusahaan dan organisasi di Indonesia, Malaysia, dan Filipina di mana CTI Group melalui anak perusahaannya melayani mereka, untuk membangun connected enterprise,” ujar Rachmat.

Dirinya menjelaskan, beberapa kendala yang menjadi tantangan di antaranya adalah perubahan ekspetasi pelanggan yang menjadi lebih demanding dan memiliki kemudahan dan kebebasan dalam memilih produk dan layanan terlebih di era pandemi Covid-19.

Kendala lainnya juga termasuk proses operasi bisnis perusahaan yang masih terfragmentasi dan terpisah pada masing-masing fungsi dan unit bisnis. Serta kebutuhan akan infrastruktur digital yang bersifat terbuka (open systems), kuat (robust), fleksibel, tangguh (resilient), dan tersedia tinggi (high availability). Kemudian, peningkatan jumlah data. Serta regulasi dan keamanan data.

