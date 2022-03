VADS Indonesia Tawarkan Solusi Bertansformasi ke Digital Experience

Jumat, 18 Maret 2022 | 22:51 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Kegiatan Webinar Client Gathering 2022 PT VADS Indonesia bertemakan "Transforming your Customer Service into an Excellent Digital Experience" di Jakarta. (Foto: Istimewa )

Jakarta, Beritasatu.com – PT VADS Indonesia memperkenalkan solusi baru untuk meningkatkan contact center dan membantu klien bertransformasi ke digital experience, diantaranya solusi Customer Experience Automation (inbound dan outbound contact center automation, omnichannel + live chat bot and WhatsApp Bot). Solusi-solusi ini diharapkan dapat memberikan seamless customer journey dan efisiensi serta fast response dalam sebuah layanan operasi.

Solusi-solusi tersebut disampaikan VADS Indonesia dalam kegiatan Webinar Client Gathering 2022 bertemakan “Transforming your Customer Service into an Excellent Digital Experience”. Kegiatan ini bertujuan memberikan apresiasi dan komitmen kepada klien atas loyalitas sekaligus kepercayaan mereka yang telah menggunakan layanan dari PT VADS Indonesia.

BACA JUGA VADS Indonesia Kenalkan Solusi Peningkatan Pelayanan Publik Era Digital

“Saya bisa mengatakan perjalanan pelanggan telah berubah secara aktif selama beberapa tahun terakhir. Pandemi telah mempercepat transformasi digital banyak perusahaan dalam memberikan pengalaman pelanggan baru,” ujar CEO PT VADS Indonesia, Saravanan Belusami dalam keterangan tertulis pada Jumat (18/3).

Saravanan menambahkan, dalam rangkaian sesi webinar itu VADS Indonesia terus menghadirkan para ahli untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka telah melakukan transformasi digital saat menggunakan layanan digital VADS bersama dengan mitra kami yang terus menghasilkan banyak inovasi peningkatan untuk memberikan yang lebih baik.

Diungkapkan oleh Chief Sales & Marketing Officer PT VADS Indonesia Deddy Hermansyah, sebagaimana kutipan dari entrepreneur internasional Jeff Bezos, founder Amazon Corporations, “There is no other option to digital transformation for companies. It's either digitize or welcome failure”. Kalimat tersebut menunjukkan, apabila Jeff Bezos sudah mengambil kesimpulan jika suatu perusahaan tidak mau bertransformasi ke layanan digital, maka akan menunggu kegagalan dan kepunahan dari bisnisnya.

BACA JUGA XL Axiata Gandeng MoEngage Tingkatkan Pengalaman Digital 57 Juta Pelanggan

“PT VADS Indonesia berperan untuk membantu klien baik eksisting maupun potensial untuk bertransformasi ke layanan digital experience excellence, baik dari sisi penyediaan sistem teknologi digital yang up to date, sumber daya manusia yang handal dengan memiliki kemampuan digital, dan infrastruktur serta tempat yang memadai. Khusus untuk layanan digital engagement di sektor perbankan dan finansial kami sudah memiliki ISO 27001:2013, PCI DSS dan ISO 9001:2015,” tutur Deddy.

Deddy menambahkan, selain menyediakan solusi, PT VADS juga memberikan nilai tambah terhadap customer yang bergabung diantaranya :

1. Memberikan customer e-learning center (learning management system) untuk memudahkan proses update pengetahuan terhadap sebuah produk dan layanan secara online baik dilakukan di rumah/WFH ataupun di kantor/WFO tentunya dengan dilengkapi standar pengujian secara online berupa pre dan post test, serta kuis untuk memastikan daya serap sesuai dengan tujuan.

2. Memberikan pelaporan analitik yang insightful dengan perangkat VADS Power BI (Business Intelligent) dengan kelebihan visualisasi yang dapat dikustomisasi, data modelling, dan insight reporting, serta dapat diakses melalui handphone dengan waktu yang efisien dan visualisasi yang interaktif.

3. Memberikan servis dengan culture MANTAP (Move, Aim, No Turning Back, Target, Accelerate, Precise) yang disesuaikan dengan visi klien untuk meningkatkan produktivitas dan performance. Sekaligus persiapan untuk ajang kompetisi "The Best Contact Center Indonesia" dari mulai penentuan talent, penampilan, skill serta materi yang akan diusungkan.

BACA JUGA Telkom Siap Dukung Infrastruktur dan Layanan Digital di IKN Nusantara

“Tentunya 3 tahun pandemi ini PT VADS sudah belajar banyak dan tetap memberikan full support kepada klien-klien kami dengan layanan work from home dimana kerahasiaan data dan keamanan tetap terjaga. Selain solusi-solusi BPO (Business Process Outsourcing) diatas, pada sharing session ini kami juga menjelaskan solusi lain dari PT VADS yaitu solusi ICT (Information and Communication Technology) diantaranya, VADS Cloud, Smart Services, Manage Service Desk, Helpdesk, serta Blockchain Secure Authentication dan RPA (Robot Processing Automation),” ungkap Deddy.

Sebagai informasi, client gathering 2022 tersebut menghadirkan tiga pembicara yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya di antaranya, Vice President of Customer Satisfaction Management Bukalapak Tine E. Effendi, Country Manager Genesys Hunady Budihartono dan GM Digital Services Telekom Malaysia Hizam Ghazali. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 50 perusahaan yang berasal dari perusahaan-perusahaan pengguna layanan dan jasa PT VADS Indonesia dari berbagai industri, seperti perbankan, e-Commerce, telekomunikasi, pemerintahan dan dari sektor lainnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com