Kominfo Ajak Masyarakat Dukung 16 Inisiatif TIK Indonesia

Rabu, 23 Maret 2022 | 16:45 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Adopsi dan perkembangan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia mendapatkan perhatian di kancah internasional. Inisiatif TIK mendapatkan penghargaan dalam World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes beberapa tahun terakhir.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan, dalam WSIS Prizes 2022 terdapat 16 inisiatif karya anak bangsa yang masuk dalam nominasi. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat dibutuhkan agar perwakilan Indonesiamendapatkan penghargaan dan pengakuan secara global.

“Kementerian Kominfo mendorong seluruh masyarakat melakukan voting untuk menelurkan inisiatif-inisiatif baru di Indonesia yang naik kelas menjadi tidak hanya nominator, tetapi menjadi champion bahkan menjadi winner (dalam WSIS Prizes 2022),” ujarnya dalam Konferensi Pers WSIS Prizes 2022 dari Jakarta Pusat, Rabu (23/03/2022).

Jubir Kementerian Kominfo menjelaskan WSIS merupakan ajang yang sangat bergengsi. Setiap tahun, penghargaan diberikan untuk inisiatif bidang TIK yang menonjol di berbagai belahan dunia.

“Jadi di ajang penghargaan ini ada tiga tingkatan, yang pertama adalah nominator, yang kedua sebagai champion dan yang paling atas adalah sebagai winner,” jelasnya.

WSIS Prizes sendiri merupakan forum yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi internasional, diantaranya International Telecommunication Union (ITU), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

