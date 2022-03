Prosesor AMD Ini Bisa Atasi Beban Kerja Data Center

Kamis, 24 Maret 2022 | 15:11 WIB

Oleh : Emanuel Kure / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - AMD, perusahaan penyedia prosesor mengumumkan ketersediaan ekosistem AMD Instinct dengan dukungan sistem yang diperluas termasuk dari mitra, seperti, ASUS, Dell Technologies, Gigabyte, HPE, Lenovo dan Supermicro, kepada akselerator AMD Distinct MI210 baru dan kemampuan software ROCm 5 yang tangguh. Secara keseluruhan, ekosistem AMD Instinct dan ROCm menawarkan teknologi kelas exascale ke basis luas pelanggan HPC dan articial intelegent (AI), serta menjawab permintaan untuk beban kerja komputasi data center.

“Dengan tersedianya dua kali platform dibandingkan dengan akselerator generasi kami sebelumnya, peningkatan adopsi pelanggan di seluruh aplikasi HPC dan AI, dan dukungan baru dari ISV komersial dalam beban kerja utama, kami terus mendorong adopsi akselerator AMD Instinct MI200 dan ekosistem software ROCm 5 ,” kata Corporate Vice President, Data Center GPU and Accelerated Processing AMD, Brad McCredie, melalui siaran pers, Kamis (24/3/2022).

Menurut Brad, dengan ketersediaan akselerator AMD Instinct MI210 untuk jajaran MI200, pelanggan AMD dapat memilih akselerator yang paling sesuai untuk beban kerja mereka. “Apakah mereka memerlukan pemrosesan akselerasi terdepan untuk beban kerja HPC dan AI skala besar, atau jika mereka menginginkan akses ke teknologi kelas exascale dalam format komersial,” ujar Brad.

Director of the LUMI Leadership and Computing Facility CSC Pekka Manninen menambahkan, superkomputer Lumi yang ditenagai oleh prosesor AMD EPYC dan akselerator AMD Instinct MI200 akan memberikan lompatan generasi dalam kinerja untuk simulasi dan pemodelan skala besar serta AI dan beban kerja pembelajaran mendalam untuk memecahkan beberapa pertanyaan terbesar dalam penelitian.

“Kami telah menggunakan akselerator AMD Instinct MI210 untuk mendapatkan pengalaman langsung dengan keluarga Instinct MI200, mempersiapkan para ilmuwan kami untuk menangani banyak proyek yang menantang dan kompleks yang akan mereka jalankan setelah Lumi sepenuhnya digunakan,” ungkap Manninen.

Sumber: Investor Daily