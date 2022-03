Untar Hasilkan 450 Publikasi Penelitian dari Konferensi Internasional

Sabtu, 26 Maret 2022 | 18:09 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Universitas Tarumanagara (Untar) berhasil menghasilkan 450 publikasi dari hasil konferensi internasional. Konferensi internasional tersebut dihadiri oleh 485 peneliti dari 9 negara di antaranya Belgia, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina, Malaysia, Timor Leste dan India termasuk Indonesia.

Konferensi internasional ini dilakukan melalui kegiatan International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH) dan International Conference on Applied Science and Engineering (ICASTE) yang diselenggarakan Untar dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang digelar secara daring pada 23 dan 24 Maret 2022.

Ketua LPPM Untar Jap Tji Beng mengatakan besarnya jumlah publikasi penelitian yang dihasilkan para pemakalah sungguh luar biasa. Hal ini menunjukkan semangat yang tinggi untuk menghasilkan karya.

“Perencanaan alam berkelanjutan, semakin tinggi urgensinya dalam menghadapi masalah iklim dan teknologi informasi dalam komunikasi pun juga terus berkembang dengan kemajuan jaman, seperti munculnya konsep metaverse yang dapat melahirkan berbagai aplikasi baru di masa mendatang,” ujar Jap melalui keterangan pers, Sabtu (26/3/2022),

