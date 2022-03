Sukses di Contact Center, VADS Indonesia Rambah Analytics dan Cloud

Senin, 28 Maret 2022 | 17:14 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Seiring dengan momentum pemulihan ekonomi Indonesia tahun ini, permintaan terhadap solusi Business Process Outsourcing (BPO) yang andal dan efisien juga terus meningkat.

Melihat peluang ini, VADS, penyedia layanan BPO and pengelolaan teknologi informasi komunikasi (ICT), mengumumkan ekspansi ke layanan di luar contact center, yang hingga kini masih menjadi solusi paling diminati dan digunakan oleh 90% mitra perusahaan.

"Melalui strategi baru ini, VADS Indonesia ingin memperkuat komitmen dalam menghadirkan solusi end-to-end kepada pelanggan, sekaligus meningkatkan performa bisnis perusahaan," kata CEO VADS Indonesia, Saravanan Belusami, di Jakarta, Senin (28/3/2022).

Saravanan menjelaskan, pandemi Covid-19 semakin mengakselerasi inovasi sekaligus cara berpikir out of the box yang selama ini menjadi komitmen perusahaan untuk dapat membantu mitra melewati berbagai tantangan.

"Meski kami sangat bangga dengan performa kuat layanan contact center, kami terus berinovasi untuk menyediakan solusi-solusi baru yang relevan bagi mitra maupun mitra potensial kami yang kebutuhannya terus berkembang. Analytics dan Cloud adalah dua dari sejumlah layanan baru yang kami hadirkan tahun ini melihat tingginya kebutuhan di pasar," jelasnya.

