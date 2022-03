202 Juta Pengguna Internet Berkontribusi Ekonomi Digital US$ 70 Miliar

Rabu, 30 Maret 2022 | 08:07 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Solo, Beritasatu.com - Sebanyak 202 juta pengguna internet di Indonesia berkontribusi pada ekonomi digital pada 2021 sebesar US$ 70 miliar. Bahkan nilai pertumbuhan ekonomi digital tahun 2025 diproyeksikan mencapai US$ 146 miliar. Hal itu dikatakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid saat memberikan sambutan secara online pada rangkaian acara Digitalisasi Nusantara Expo and Summit (DNES) 2022 di Solo Selasa (29/3/2022).

Kadin, Yayasan Internet Indonesia, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menggelar DNES 2022 di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Selasa-Kamis 29-31 Maret 2022. DNES 2022 merupakan rangkaian B-20 Indonesia sebagai bagian dari Presidensi G-20 Indonesia. Acara ini dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Forum DNES 2022 diharapkan bisa menjadi milestone pemerataan akses digitalisasi di seluruh Indonesia," kata Arsjad

Kadin mencatat startup di Indonesia mencapai 2.300 perusahaan dengan 12 di antaranya sudah menjadi unicorn. Data Bank Indonesia (BI) menyebut, intensitas digital dalam konsumsi online atau e-commerce tahun 2021 mencapai Rp 400 triliun dan angka penetrasi digital di UMKM sudah mencapai 26%. “Sebenarnya masih terbuka luas dan besar, hanya saja masih terdapat tantangan potensi digitalisasi. Mulai kesenjangan digital masyarakat kota dan desa karena tidak meratanya infrastruktur komunikasi dan internet, meskipun sedang digenjot pembangunannya oleh pemerintah untuk konektivitas,” jelas Arsjad.

Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia yang juga Ketua Penyelenggara B20, Shinta Kamdani mengatakan untuk membangun dan menyukseskan program digitalisasi ekonomi yang dicanangkan pemerintah, Kadin melakukan inovasi dan langkah strategis, di antaranya mendampingi UMKM untuk masuk ekosistem ekonomi digital, meluncurkan Kadin Tech Hub, serta melakukan upskilling dan reskilling SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. “Summit DNES 2022 ini membahas topik transformasi digitalisasi bagi sektor ekonomi sekaligus implementasinya bagi penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah,” ujar Shinta.

Wakil Ketua Umum Bidang Teknologi dan Informasi Kadin Indonesia, Firlie H Ganinduto mengatakan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai tuan rumah acara DNES 2022 akan urun rembug. Firlie berharap perlu ada kementerian khusus yang menangani digitalisasi sehingga transformasi digital di daerah-daerah bisa diakselerasi.

